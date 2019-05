PASO en Santa Fe: Hay casi 2,5 millones de personas habilitadas para votar

Casi 2,5 millones de electores están habilitados para votar hoy en Santa Fe en el marco de las PASO provinciales en las que el oficialista Frente Progresista medirá sus chances de reelección de la mano del ex gobernador Antonio Bonafatti, mientras Cambiemos espera obtener el primer buen resultado del año y el peronismo definirá candidatos en su interna.La boleta del Frente Progresista Cívico y Social, que gobierna la provincia desde diciembre de 2007, está integrada por Bonfatti y la diputada provincial Victoria Tejeda.Por su parte, el intendente de Santa Fe, el radical José Corral, y la concejala rosarina y dirigente del PRO Anita Martínez representan a Cambiemos, la alianza que gobierna el país pero que a nivel provincial todavía no pudo obtener un triunfo en ninguno de los comicios que se llevaron adelante: en Neuquén, Chubut, Río Negro, Entre Ríos y San Juan no logró hacer pie en las urnas y perdió ante los oficialismos locales.Finalmente, el frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) tiene como oferta electoral a Octavio Crivaro-María Elena Molina; así como Espacio Grande va con Juan Antonio Martino-Ronal Alberto Bozitkovic.Los 2.432.664 electores habilitados también elegirán a los candidatos para disputar las 19 bancas en el Senado y 50 en Diputados; así como también los postulantes a 45 intendencias, concejales y miembros comunales.Las elecciones generales de Santa Fe se llevarán a cabo el domingo 16 de junio, mismo día en que también se votará en San Luis.