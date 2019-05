Santa Fe va a las PASO este domingo, donde solo hay competencia interna en el PJ

Casi dos millones y medios de santafesinos tendrán que ir este domingo a votar en las elecciones primarias, en las que el peronismo será la única fuerza que seleccionará a su candidato a gobernador, entre el senador nacional Omar Perotti y la ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa, con miras a los comicios generales del 16 de junio.



En Santa Fe también se elegirán a los candidatos para renovar en junio las 19 bancas del Senado provincial y los 50 escaños de la Cámara baja, así como 45 intendentes, casi 200 postulantes a concejales de 56 ciudades y alrededor de 1.200 miembros de juntas comunales de 307 localidades.



Según el director de Reforma Política y Constitucional provincial, Oscar Blando, la tendencia de los resultados del escrutinio provisorio de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) se conocerá a la medianoche de mañana.



"Es una competencia compleja, con muchas listas de precandidatos a diputado provincial y a concejal", puntualizó el funcionario; "por eso hacemos hincapié en que las tendencias se darán, fundamentalmente, a partir de la medianoche", precisó.



Como ocurrió en las elecciones primarias de otros distritos como Neuquén y Río Negro, las PASO santafesinas encuentran con chances a Cambiemos, el peronismo y una tercera fuerza provincial, en este caso el gobernante Frente Progresista.



En la categoría gobernador el Partido Justicialista (PJ) ofrece las precandidaturas del senador nacional Omar Perotti y la ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa.



El triunfador de esa contienda será el candidato del frente "Juntos" que competirá en junio con el único postulante del Frente Progresista, el socialista y ex mandatario Antonio Bonfatti, y el de Cambiemos, el intendente radical José Corral.



Perotti, quien trabó un acuerdo electoral con Unidad Ciudadana y un grupo de senadores provinciales, competirá por tercera vez en elecciones primarias como candidato a la gobernación.



En 2011 perdió con el diputado nacional Agustín Rossi -quien ahora lo apoya- y cuatro años más tarde se impuso en la interna frente al kirchnerista, pero quedó en tercer lugar en las generales, detrás del Frente Progresista y de Cambiemos.



Bielsa, quien inició la campaña más tarde que su competidor en la interna, aspira a conseguir el apoyo de sectores independientes con eje en la ciudad de Rosario, por fuera del justicialismo provincial.



Cambiemos, que no tiene competencia interna, busca a través del ex presidente de la UCR nacional, José Corral, posicionarse en las PASO para ganar el tercer distrito electoral en importancia, que representa un 8,7 por ciento del padrón nacional.



El oficialismo nacional estuvo cerca de quedarse con la gobernación en 2015 cuando el comediante Miguel Del Sel cayó por apenas 1.800 votos ante el actual gobernador, Miguel Lifschitz.



El socialista Bonfatti, otro de los ocho precandidatos a gobernador santafesino, tampoco va a internas por lo que utilizará las PASO de mañana como encuesta real de cara a los comicios generales, en los que espera suceder a Lifschitz.



Mientras busca tejer un acuerdo nacional con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna para construir una "alternativa" al kirchnerismo y el macrismo, el gobernador decidió jugar en la compulsa local al encabezar la lista de diputados provinciales del Frente Progresista.



De acuerdo al padrón santafesino, hay 2.432.664 personas en condiciones de votar en las PASO de mañana, de las cuales la mayoría (1.260.549) son mujeres.



Las dos ciudades más pobladas de la provincia, Rosario y Santa, representan con 726.746 y 287.637 votantes casi el 40 por ciento del padrón.



Desde que se implementaron las PASO, en 2007, el promedio de participación ciudadana es de alrededor del 65 por ciento, guarismo que crece hasta orillar el 80 en las generales. (Télam)