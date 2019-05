Bordet y citricultores acordaron medidas para sostener las fuentes de trabajo

Política Bordet impulsa la sanción definitiva de la ley de emergencia citrícola

Economía Congelan el precio de la energía eléctrica en Entre Ríos

Política La Emergencia Citrícola obtuvo media sanción en Diputados

La postura de los citricultores

Gabinetes provincial y de Concordia

El gobernador Gustavo B, y legisladores nacionales para trabajar sobre lay acordar medidas que tiendan a sostener las fuentes laborales en momentos de pérdida de competitividad del sector a raíz de las políticas del gobierno nacional.En el encuentro participaron Ariel Panozzo Galmarello, de la Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER); Mariano Caprarulo de la Cámara de Exportadores de Citrus del NEA, Julio Jaime de la Asociación de Citricultores de Concordia; Ariel Panozzo Galmarello y Dante Grigolatto por la Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER), y productores de la región.En este sentido, el mandatario adelantó a los representantes de sector que "el bloque de senadores justicialistas nacionales va a darle la otra media sanción y analizamos qué medidas tomamos paliativas con la herramientas y los instrumentos que tenemos en la provincia para mejorar la situación y". Agregó que". Resaltó que la citricultura genera 30 mil puestos de trabajo lo que le da dignidad a muchas familias en los departamentos Federación y Concordia, "significa ponernos al lado para trabajar en obtener el empleo, el desarrollo y el crecimiento".Apuntó que en la oportunidad, "estuvimos viendo la problemática que existe en la estructura de costos que afecta en la competitividad de los productores de la exportación, en ese sentido reiteré lo que habíamos decidido en el día de ayer que lo anuncie con la Unión Industrial de Entre Ríos dey que puedan nuestros productores en general tener costos de competitividad".Además, "y temas que hacen que tengamos una agenda de trabajo común que venimos desarrollándola y que queremos obviamente esta dinámica como lo hemos hecho desde el comienzo de gestión y lo seguiremos haciendo".Luego de la reunión, Mariano Caprarulo, representante de la Cámara de Exportadores de Citrus del NEA, dijo que "la reunión fue positiva, interesante, donde".Agregó, que "estuvimos evaluando el apoyo del gobernador y sus legisladores en la ley de emergencia que felizmente tuvo media sanción en diputados. Trabajamos un poco para que cuando entre prontamente en el Senado de manera que podamos tener sanción definitiva y que se pueda aplicar,". Explicó que, "si bien no es la solución estructural, pero por lo menos sey en definitiva mejora el costo de la caja o del cajón de fruta".El representante de la Fecier puntualizó que vienen "planteando al gobierno nacional diferentes problemas hace rato en los diferentes ministerios y le informamos al gobernador las gestiones que venimos desarrollando ente el gobierno nacional."Estamos pidiendo que solucionen algunas cosas para poder sostener esta producción que es tan importante por la mano de obra que da y no estamos encontrando soluciones, mientras vemos fruta que ingresa de otros países, no estamos en contra de ello, pero. explicó, quien festejó la medida "del gobernador Bordet de".El mandatario se reunió además con el gabinete de la Municipalidad de Concordia, donde "hicimos un monitoreo de muchas de las obras que estamos desarrollando en conjunto entre provincia y municipio, viendo la continuidad de las mismas que esta asegurado y también pensando a futuro como generamos nuevos proyectos, acciones", precisó el gobernador Bordet.En este sentido, dijo que "fundamentalmente entendido que hay una situación social que se viene agravando fruto de las políticas nacionales que están impactando sobre los sectores de menores recursos, por eso es bueno articular y programar de que manera a abordamos esta situación para evitar que haya familias con problemas alimenticios, que tengan problemas con su vivienda y de esta manera tener un criterio compartido entre la provincia y el municipio".Por su parte, el intendente Enrique Cresto, destacó que "desde el primer día de gestión hemos realizado dos o tres reuniones de gabinete en conjunto por año y lo importante si bien siempre hablamos de proyectos, de obras, muchas obras en ejecución en Concordia, hoy también está el tema social".En este sentido, explicó que "Concordia es una ciudad que estos procesos económicos lo sufre muchísimo, yo se lo decía a las autoridades nacionales cuando le decía Concordia tiene solamente el cinco por ciento de desocupación y casi un 40 de pobreza, es decir que hay un 35 por ciento de la población que trabajando está por debajo de la línea de pobreza, tiene que empezar a mandar a los chicos a los comedores comunitarios".Por eso, "lo importante es articular un trabajo en conjunto entre provincia y municipio para garantiza toda la cuestión social y la salud a la población y seguir trabajando esperando esta situación mejore, pero mientras tanto planificando en equipo como lo venimos haciendo con el gobernador que la ventaja de haber sido ocho años intendente de Concordia que cada vez que se le plantea una tema de la ciudad lo conoce cabalmente y se hace mucho más fácil, más con la relación que hay entre los equipos de los funcionarios provinciales y municipales que prácticamente son un sólo equipo de trabajo".De este encuentro, además de los funcionarios que participaron en la reunión con el sector citrícola también participaron el secretario de Salud, Mario Imáz y funcionarios municipales.