Marcan nuevo límite para prisiones preventivas dictadas sin fundamento concreto

Rechazó la denegatoria del beneficio que dictó la Cámara de Casación Penal de Paraná. Consideró que aquella "carece de reales fundamentos demostrativos del riesgo procesal".



La Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal de Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos resolvió el jueves "hacer lugar a la Impugnación Extraordinaria articulada por la defensa del imputado contra la sentencia del 28 de diciembre de 2018 dictada por la Sala Nº 1 de la Cámara de Casación Penal de esta capital" y dispuso "la excarcelación de Juan Alberto Forcher, debiendo remitirse los mismos al organismo de origen el que habrá de efectivizar inmediatamente la medida liberatoria e imponer al acusado las restricciones que considere convenientes para asegurar la eventual ejecución de la sanción punitiva impuesta, en caso de que se confirme la condena".



Fuentes judiciales informaron que el condenado en fallo de primera instancia recuperó la libertad, mientras la sentencia aún no está firme, alrededor de las 19. Forcher fue condenado, en fallo que fue recurrido y está bajo análisis, el 16 de octubre de 2018, por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, a 14 años de prisión como autor de los delitos de Promoción a la corrupción de menores, agravada por engaños y por su condición de encargado de la educación y guarda, en concurso real por la pluralidad de víctimas (cuatro) en concurso ideal con la Producción de pornografía infantil.



La resolución de la Sala Penal hizo lugar al pedido de los defensores Paula Montefiori y Nelson Schlotahuer, que se señalaron que "no existe peligro de fuga" y cuestionaron que "la sentencia de condena que revoca la excarcelación de Forcher es infundada y parte de la presunción iure et de iure de que el quantum punitivo torna probable el riesgo de fuga, sin considerar las circunstancias señaladas por la defensa", entre las que mencionaron que el imputado "siempre estuvo a Derecho, no posee pasaporte, tiene arraigo en la ciudad de Diamante, pues tiene domicilio allí, sus familiares viven contiguo a su casa, es jubilado provincial y a pesar de que el Ministerio Público Fiscal había pedido 20 años en la remisión a juicio siempre compareció ante el Tribunal".



La resolución de la Sala Penal hizo lugar al pedido de los defensores Schlotahuer y Montefiori. Doctrina En declaraciones a El Diario, Montefiori destacó que "en el marco de la Impugnación Extraordinaria la Sala Penal del STJER resolvió la excarcelación de Forcher por considerar que no se había probado en debida forma el riesgo de fuga, único resorte posible para justificar la prisión preventiva en esta etapa recursiva. La resolución de hoy es coincidente con la doctrina legal vigente en esta materia a nivel provincial, nacional e interamericano". En su presentación, los defensores propusieron otras medidas "menos gravosas que la prisión preventiva", entre las que mencionaron "la comparencia periódica a la Fiscalía, la necesidad de permiso para salir del país, la fijación de domicilio, caución juratoria o real y plantean también la posibilidad de la prisión domiciliaria en su vivienda, bajo la supervisión de un familiar". Además, manifestó que "en efecto, hasta que no exista condena firme se mantiene el estado de inocencia y el encarcelamiento reviste naturaleza cautelar y procesal". En este sentido, recordó que "la condena a Forcher, si queda firme, se empezará a cumplir cuando corresponda como sucede con Ilarraz quién aún está con prisión preventiva domiciliaria". Paso Por su parte, Schlotahuer opinó que "como abogado defensor de Juan Forcher me da una gran satisfacción que un Tribunal escuche sin prejuicios nuestros argumentos basados en el respeto a las garantías constitucionales de debido proceso, defensa en juicio y libertad durante el proceso". No obstante evaluó: "Nos espera un camino procesal arduo donde aspiramos a lograr se declare nulo el juicio donde se condenó a Forcher, porque creemos que no se respetaron elementales principios del proceso penal acusatorio lo que derivo en una condena injusta. Creemos que es un primer paso en nuestro camino, lleno de espinas como lo es siempre para la defensa, para asegurar a nuestro defendido el mejor derecho que la ley le garantiza".



La Sala Nº1 de Procedimientos Constitucionales y Penal, integrada por Claudia Mizawak, Miguel Ángel Giorgio y Germán Carlomagno, sostuvo que "de la mera lectura de la argumentación sentencial se extrae que la misma carece de reales fundamentos demostrativos del riesgo procesal en que se sustenta el dictado de la medida y se utilizan datos equívocos y subjetivos, insuficientes para justificar el encarcelamiento preventivo".

Asimismo, dejó en claro la opinión del vocal que tuvo la responsabilidad del primer voto, que "el encarcelamiento preventivo es una especie de 'custodio' de los fines del proceso penal y solo es legítima su imposición cuando están en peligro dichos fines, es decir, cuando la libertad del imputado ponga en riesgo la colección de pruebas, o, cuando hay peligro de fuga. Por ende, la prisión preventiva, como medida cautelar que es, no debe tener finalidades punitivas o ser un método de ablandamiento, presión o amenaza, ya que eso atentaría con el estado de inocencia del que goza el imputado".



El fallo que aborda la cuestión de fondo es analizado por la misma Cámara que denegó la libertad mientras la sentencia aún no está firme.

Además, la Sala sostuvo que "en efecto, la sentencia de casación contiene un tratamiento parcial y sesgado de los específicos agravios vertidos por la Defensa, los que han sido desestimados livianamente. Por ende, el pronunciamiento aparece basado en apreciaciones genéricas y dogmáticas, que son manifiestamente insuficientes para sustentar el rechazo de la articulación casatoria esgrimida; incumpliendo con una cabal observancia de la doctrina del "máximo rendimiento revisor" del recurso de casación". No es la primera vez que la Sala señala que la Cámara de Casación exhibe "tratamiento parcial y sesgado" de los planteos defensivos y hasta de la prueba. En este sentido, sostuvo que "tales defectos impiden la convalidación de esa decisión, la cual debe ser nulificada".



Fuente: El Diario.