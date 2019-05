ANSES otorgó más de 700 mil nuevos créditos a jubilados y beneficiarios

En solo diez días, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), otorgó 706.350 créditos a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. Los préstamos, de hasta $200.000 de acuerdo con el nivel de ingresos del solicitante, continúan disponibles para 18 millones de personas. Uno de los requisitos para obtenerlos es que la cuota no puede superar el 30% del ingreso de cada beneficiario.



De ese total, 43.137 créditos fueron entregados a jubilados; otros 6469 a personas que perciben pensiones no contributivas y 162.333 a trabajadores en relación de dependencia que cobran asignaciones familiares. Sin embargo, la mayoría de los créditos (494.411) fueron otorgados a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).



En este último caso, 6.125 créditos fueron tomados en forma presencial y el resto por la web. Estos beneficiarios reciben $2.121,60, pueden pedir hasta $12.000 por cada hijo para devolver luego en 24 o 36 cuotas. Ante la opción de hacerlo en 36 meses, el valor mensual que deben pagar es de $616,83.



"Estamos muy conformes con el impacto de la política pública. Hay mucha demanda y la podemos cubrir", señaló Emilio Basavilbaso, titular de ANSES. "Es un dinero que le ponemos en el bolsillo a la gente que de otra manera recurriría a cuevas a tasas de interés muy altas. Estamos poniendo plata en la calle en medio de una economía muy fría", dijo el funcionario. Y precisó que el organismo ya desembolsó $12.000 millones.



Según explicó el funcionario, en diálogo con Clarín, las personas que deciden tomar los créditos, tardan cuatro días hábiles entre que se solicita el crédito y se deposita en la cuenta del solicitante. Y señaló que "la mitad de los créditos se dedica a mejoramientos de la vivienda y se pueden refinanciar". "Es decir que si tomás el crédito debiéndole a la ANSES $5.000 de un crédito anterior, y te prestan 30.000, de entrada te debitan 5.000 para saldar el crédito anterior, y te acreditan los otros 25.000", graficó Basavilbaso.



Además, el funcionario agregó: "No tenemos límite y mientras haya demanda vamos a entregar créditos. Proyectamos que de acá a fin de año habremos desembolsado unos $124.000 mil millones", arriesgó.



Entre los créditos otorgados por el organismo previsional entre el 17 y el 23 de abril, el 39% (208.191) correspondió a la provincia de Buenos Aires; el 10% (53.566) a Córdoba y el 9,5% (50.818) a la provincia de Santa Fe. Mientras que, el 5,6% fue destinado a Tucumán: unos 29.926 préstamos.



La tendencia de los solicitantes es bastante clara: el 84% de los créditos habían sido solicitados por beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y el resto por titulares de la Pensión Única del Adulto Mayor (PUAM) y la Pensión No Contributiva (PNC). Los préstamos que administra la ANSeS son financiados con dinero que administra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y fueron una herramienta crucial para financiar consumos para el segmento de bajos ingresos en 2017, precisamente meses antes de las elecciones de medio término en las que triunfó el oficialismo.