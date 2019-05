Lanzaron el programa Despertar Emprendedor para estudiantes de escuelas técnicas

El vicegobernador Adán Bahl realizó la apertura formal del Programa Despertar emprendedor, una iniciativa que impulsa la Vicegobernación para los estudiantes de las Escuelas Técnicas conjuntamente con el CGE y la Asociación Civil Entre Ríos Emprende. "El objetivo es que crean en ustedes mismos, en sus ideas, y de que haya quienes estemos dispuestos para apoyarlos y acompañarlos porque también creemos en ustedes", dijo Bahl en el acto.En el salón de usos múltiples de la EET N° 21 "Lib. Gral. J de San Martin", Bahl habló ante un centenar de jóvenes de 6° y 7° año de esa institución y de otras escuelas técnicas de Paraná invitadas al lanzamiento."Este programa comienza en Paraná y queremos que se expanda porque sabemos que hay muchas ideas, un enorme potencial creativo, un potencial innovador que nuestra ciudad necesita", dijo."Saben que vivimos un momento complicado en el país, y en estos momentos difíciles es muy importante que no dejemos de imaginar y de soñar algo mejor para nuestra vida y para el lugar donde vivimos; que aprovechemos lo que aprendemos en la escuela y que utilicemos las herramientas que tenemos a disposición para crear y para darle forma a nuestras ideas. Porque esos pequeños sueños pueden convertirse en nuestro futuro, en un trabajo, en un proyecto de vida", expresó Bahl, alentando a los jóvenes a participar y para terminar remarcó: "El objetivo es que crean en ustedes mismos, en sus ideas, y de que haya quienes estemos dispuestos para apoyarlos porque también creemos en ustedes".Marta Landó, la titular del Consejo General de Educación remarcó el trabajo conjunto entre ese organismo y la Vicegobernación. "Con Bahl coincidimos en impulsar este tipo de iniciativas dentro de las Escuelas Técnicas porque, sus docentes y los alumnos no dejan de sorprendernos con su capacidad inventiva, de innovación y las ganas de transformar sus entornos; sabemos que son espacios viables y necesarios para promover estas instancias de formación".También Germán Gatti, de la Asociación Civil Entre Ríos Emprende y capacitador de este programa indicó que "el objetivo es que los chicos vean la posibilidad de pensar su propio negocio y además que conozcan las redes de instituciones y proyectos en los que pueden encontrar apoyo y financiamiento para ejecutar sus ideas y transformarlas en oportunidades".Despertar emprendedor, es un programa de formación, también es un concurso de ideas. Los protagonistas son los estudiantes y sus ideas. El programa consta de cuatro talleres: en los que se abordarán las siguientes temáticas: Detección de oportunidades de negocios; pensamiento y diseño; Modelos de Negocios Canvas y comunicación del emprendemiento. Al finalizar los estudiantes deberán hacer una presentación que será evaluada por un jurado de expertos quien elegirá a los ganadores. Los premios incluyen la participación en la Pre incubadora del programa Ideando; una visita a la incubadora de Santa Fe y herramientas o materiales para la ejecución del proyecto.Además de los estudiantes de escuela anfitriona, estaban presentes los directivos y alumnos de la EET Nº 1 "Gral. F. Ramírez"; EET Nº 2 "Alte. G. Brown"; EET Nº 3 "Tte L. C. Candelaria"; EET N° 3 "E. Carbó"; EET 4 anexo. F. P; EET Nº 5 "Malvinas Argentinas"; EET Nº 34 "Gral. E. Mosconi"; EET Nº 100 "Puerto Nuevo"; Instituto Juan XXIII y Escuela María Reyna Inmaculada.Cabe destacar que el acto contó con la presencia del Secretario de la Juventud, Nicolás Mathieu; el Subsecretario de Desarrollo Emprendedor Pedro Gebart; vocales del CGE y el Subdirector de Escuelas Técnicas, Mariano Brites; miembros de la Asociación Civil Entre Ríos Emprende; de la Honorable Cámara de Senadores, de la comisión directiva de AMET y todo el equipo directivo de la EET N° 21, encabezado por el director, Prof. Romeo Barsante.