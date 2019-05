UPCN en alerta por contratados de obra: Definirían un plan de lucha

Se realizó ayer la tercera reunión para la regularización de contratados de obra, donde entregó a los Sindicatos un documento con una serie de lineamientos propuestos desde la Secretaría General de la Gobernación. "Lo que contiene el documento está muy lejos de ser la regularización que prometieron a los compañeros y compañeras", declaró Carina Domínguez, secretaria gremial de UPCN."Desde el Sindicato presentamos una nota que contenía planteos puntuales y lineamientos generales basados en los instructivos generados dentro de la Paritaria y no obtuvimos ninguna respuesta. Muy por el contrario, lo que ayer nos entregaron, se opone a los criterios utilizados en los Instructivos de pases a planta y recategorizaciones, relegando el criterio de antigüedad por la conformación de un tribunal al que nos oponemos de plano", definió Domínguez."Nos oponemos porque no estamos evaluando ingresantes a la Administración Pública, estamos hablando de trabajadores precarizados. Estas personas, en la mayoría de los casos, vienen desempeñando las mismas funciones desde hace años en una misma dependencia, por lo cual no cabe ninguna duda de que la modalidad de contratación es totalmente incorrecta. Lo que fuimos a discutir era un plan de regularización para estos trabajadores, cuando de repente plantean un tribunal que evaluará las necesidades de los organismos y la idoneidad del trabajador. Esto es algo completamente distinto, porque estos compañeros ya fueron elegidos y contratados por el mismísimo Gobierno, solo que en una forma totalmente precaria", se explaya la Secretaria Gremial.Desde el Sindicato mantuvieron firme la postura de que: "el criterio para pasar a contrato de servicio es la antigüedad y para contemplar las particularidades de cada organismo, la discusión se dará por organismo".El próximo lunes se reúne la Comisión Directiva de UPCN, "donde seguramente definiremos un plan de lucha, evaluando este conflicto, la demora inaceptable de las recategorizaciones y una paritaria que sigue empantanada", concluyó Carina Domínguez.