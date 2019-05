El Ventilador: Algunas opiniones sobre el nuevo régimen de licencia docente

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

En el marco de un congreso realizado en la ciudad de Larroque y por votación de la mayoría, AGMER resolvió aceptar la última propuesta de aumento que les realizó la provincia. Se trata de una recomposición salarial del 22 por ciento, de los cuales 10 por ciento se abonó en Marzo y el otro 12 será en Mayo. Además, se establece una cláusula gatillo para Julio y un compromiso de revisiones trimestrales durante el segundo semestre.Las licencias de los docentes y no docentes también es un punto de polémica desde hace tiempo. La razón de las mismas, el tiempo de duración y las renovaciones, están en el ojo de la tormenta a la hora de discutir el sistema educativo en general. Y hasta suele ser un aspecto que se usa como argumento en contra del docente, cuando lo que está en juego es el reclamo salarial.¿Abusos? ¿Usos desmedidos o poco controlados? ¿Cuál es la realidad que rodea a las licencias por enfermedad dentro de las escuelas?-"¿Cuándo van a aumentar a los ordenanzas de las escuelas públicas? Hasta riesgo de infección se corre. Nadie se acuerda de nosotros, que ni guante nos proveen, ni ropa de trabajo. Tenemos que ir con nuestra ropa y tenemos que sacar plata de nuestro bolsillo. El director de la escuela nacional gana 45 mil pesos y va tres veces a la semana, gana fácil su sueldo y tiene 4 meses de director".-"Que no se confíen los docentes. El año pasado Bordet prometió que ningún empleado estaría por debajo de la inflación y terminaron 12 puntos abajo".-"Soy docente y reconozco que en el tema referente a suplencias paga justo por pecador, porque sé que hay o hubo docentes que sacan licencias para viajar, pasear, despejarse, etcétera. Yo en mi caso nunca saco licencia, porque gracias a Dios soy una persona sana, pero si ahora me resfrío o me sucede algo, tengo que sentirme perseguida por médicos, encerrarme en casa sin poder siquiera ir a una farmacia y aclaro que vivo sola, no tengo nadie que haga mis trámites. ¿Por qué sólo a los docentes nos hacen esto? En una provincia colmada de ñoquis municipales, gubernamentales".-"Sería bueno que los docentes se centren en sus demandas hacia el gobierno provincial, pero que hablen y se comprometan a dar clases. Todos derechos pero pocas obligaciones. Además las paritarias son un método totalmente automatizado, donde ya sabemos que el gobierno ofrece lo que puede y es insuficiente y los gremios piden más de lo que el gobierno puede darle".-"Felicito a los docentes que reciben aumentos, pero los docentes tienen malas prácticas: no recuperar los días no trabajados y los días de lluvia no dar clases. Con ese criterio en Inglaterra no habría clases, todos los días llueve. Conozco a una jubilada docente que cobra 57 mil pesos. En este momento está viajando por el mundo. Mi madre cobra la mínima".-"Según decreto, los directores son los que deben colaborar con el gobierno con las licencias. La dirección debe si o si pasar las inasistencias. Hay docentes que van, firman y se retiran, no dan clases. Esos son ñoquis del gobierno. El director debe comunicar".-"Dicen que un maestro gana 18mil pesos, nada, pero tienen autos 0km, celulares último modelo, zapatos caros? ¿de dónde sale eso? Hay que investigar antes de darles aumento".-"No todos somos directores y supervisores, la mayoría somos docentes comunes y ni siquiera llegamos a 20 mil pesos. Algunos son montos en negro. Veinte horas frente a alumnos y cuantas más trabajamos en nuestra casa preparando y dando clases".-"Muchos códigos en negro tenemos y seguimos trabajando en la casa".-"Soy docente de inglés, trabajo en 5 escuelas diferentes con 34 horas cátedra de lunes a viernes, trabajando de mañana, tarde y noche. Mi sueldo de marzo no llegó a 23 mil pesos. Que nos expliquen como esos montos nos van a permitir pagar el colectivo o la nafta del auto o moto, que necesitamos si o si para movilizarnos".-"La tarea docente no termina en las 4 horas en la escuela. Nos llevamos el trabajo a casa".-"Los docentes de escuela pública luchamos por las privadas que no hacen paro. La comida y la infraestructura son decadentes. Antes se valoraba al docente, ahora es un atropello".-"En Paraná hay una maestra que da clases en una sola escuela de mañana nada más, no tiene otro sueldo, y tiene tres camionetas, una casita chica, pero de lujo adentro".-"Propuesta salarial muy insuficiente y ni hablar para los jubilados, que aún no hemos cobrado ese desfasaje del 1,3 por ciento del 2017. Los jubilados veremos esta propuesta aceptada en junio del año 2020. Esto se debe tener en cuenta, ya que nosotros no participamos en ninguna negociación salarial, ni paritaria. Ojalá alguien nos escuche".-"Si un maestro se queja que no le alcanza, ¿qué haríamos nosotros que trabajamos en servicio doméstico? Y está mintiendo sobre que cobran 7 mil pesos, yo los veo con cada auto que dios mío".-"Trabajé diez años en Crespo y bajaba a dedo todos los días y tengo el mejor de los recuerdos de ese hermoso tiempo".-"Soy docente y por día trabajo 4 horas y 20 minutos frente al aula y 2 horas más todos los días para corregir, preparar exámenes, carpetas didácticas, sacar fotocopias, etcétera, sólo para cobrar 16.800 pesos. Y si tenés alumnos con integración te lleva más trabajo en tu casa, preparando cosas especiales para ese alumno. Y si es doble turno, por trabajar casi 9 horas en el aula y después 3 horas en casa, más trabajar los fines de semana, cobramos sólo 32 mil pesos. Es decir, en doble turno trabajás 12 horas diarias con fines de semana por ese dinero y no es un trabajo así nomás, es desgastante y somos personas que estudiamos, no que nos eligieron a dedo".-"Los empleados no docentes del CGE también están en el régimen docente ¿Cobraremos lo mismo que ellos?".-"Está muy mal el sistema de carga personal de la inasistencia, porque yo no tengo un celular con memoria para descargar la aplicación, tampoco tengo clave y nadie responde al pedido de la misma".-"Soy docente recién recibida, tengo una hija. Pago entre alquiler y servicios 10 mil pesos. Con 6 mil pesos restantes debo pagar comida, colectivos y cumplir con las necesidades de mi hija. Nunca llego a fin de mes, gracias a dios cuento con el apoyo de mis padres. Cabe destacar que aparte de las horas semanales trabajadas en la escuela, al llegar a casa sigo en varias oportunidades hasta las 8 o 9 de la noche. Olvidé mencionar que tengo casi 2800 pesos de descuentos entre aporte jubilatorio y mutual".-"Soy docente. No me gusta que digan que por trabajar 4 horas cobro 16 mil pesos, cuando en realidad trabajo 7 horas diarias, si sumas las horas trabajadas en casa".-"También debe aclararse que muchos docentes sacan licencia por dos años cuando ya inician el trámite jubilatorio y la mayoría por psiquiatría. No existe licencia para jubilarse".-"Me gustaría mucho que el docente tenga un muy buen sueldo, siendo quienes forman a nuestros hijos".-"Soy docente y trabajo cuatro horas diarias frente al aula, pero también quiero que se tenga en cuenta las 3 de trabajo en mi casa. Por favor, no digan más que un docente solo trabaja 4 horas".-"¿Cómo es el tema de las licencias? La maestra de mi nene pidió licencia casi todo el año pasado y este año empezó con licencia hasta julio. Es en la escuela Sarmiento, pero sigue dando clases en la escuela privada".-"¿Se podría avisar a los chicos cuando hacen paro o cuando faltan los docentes? Porque los alumnos con las lluvias llegan a la escuela y vuelven a sus casas mojados y tienen poca ropa y calzado, y más como están las cosas hoy. Soy ordenanza jubilada de una E.E.T. y siempre han faltado los docentes para irse de vacaciones fuera del país. Tienen que dejar de pedir uniformes. Los chicos si quieren estudiar lo hacen aunque no lleven uniforme".-"Para los gremios ¿qué consideran ellos sobre que haya una estadística del CGE de que hay aproximadamente entre 5 o 6 maestros por pizarrón en un mismo cargo? Es decir, hay suplente del cargo titular, suplente del suplente y así sucesivamente. ¿Qué piensan de que en la provincia no alcance la plata para nada? ¿Proponen corregir algo?"-"Creo que los médicos se prenden al juego de dar las licencias por enfermedad, porque el docente lleva un certificado médico. Es una cadena de irregularidades".-"Agmer se opone a todo lo que sea control de presentismo, es una falacia lo que dice Delaloye. Se contradice, dice que Agmer lleva estadísticas, pero se las pide al Estado".-"No hay licencias truchas, lo que hay son profesionales que otorgan certificados médicos a cambio de una suma generosa de dinero. ¿Por qué no controlan a esos profesionales? En comisión médica reciben los certificados, el control podría comenzar por ahí. Lo que está en discusión no es la vocación docente, sino el nuevo control del régimen de licencias".-"En todos los sectores la actividad de los empleados se ha desvirtuado y la educación no escapa. Otros empleados tienen un año por enfermedad y luego ya cobran 50 por ciento".-"En septiembre me operaron de columna. Volví a fin de año a la escuela y aún no me dieron turno para la junta médica. La clínica escolar es un desastre".-"Soy docente de nivel inicial, doy clases en una escuela de barrio. Somos los únicos que ponemos plata de nuestro sueldo para materiales, regalitos para los niños, etcétera. Ayer debuté con este nuevo sistema y lo uso a través de la computadora".-"Hace 11 años que doy clases y en los 3 turnos. Los docentes tenemos que hacernos cargo de muchas más situaciones y no sólo de dar clases, como por ejemplo planificar, corregir, contener alumnos, preparar actos y meriendas, etcétera".-"¿Qué tendríamos que decir los albañiles, que aunque llueva, haya sol, frío, hay que laburar? Hay maestros en el campo que no tienen medios de transporte y hacen leguas para llegar a dar clases. Maestros como esos quedan pocos".-"Es una vergüenza el trato que dan en la mesa de entrada de Comisión Médica, es como si estuviéramos rogando algo que es un derecho y ni hablar de solicitar las Juntas Médicas. Las de enero las están dando para junio".-"Los empleados del CGE no somos no docentes, pertenecemos al escalafón general. No tenemos el mismo régimen de licencia de los docentes y no ganamos lo mismo. Las licencias las carga obligatoriamente la institución a la que pertenece el docente. Y son válidos los certificados de un centro de salud u hospitales siempre y cuando el médico lo firme y selle".-"Sin desmerecer a nadie ¿qué título debe tener una empleada doméstica? Digo, porque ya critican la lucha por un salario digno".Hola, buenas noches. Lo más triste de todo este debate es que nunca se pone en el centro al principal actor del sistema educativo, la razón de ser del mismo: el estudiante.-"Voy y vengo caminando a mi trabajo son más o menos 40 cuadras y los domingos en vez de descansar estoy preparando didáctica para los alumnos. Ese señor que dice que hemos perdido la convicción de ser docente, no es así. La comunidad educativa ha cambiado, los padres han cambiado, pretenden que se les otorgue todo".-"Esos 30 y pico nombramientos de gente que atiende las licencias es política, promesas por las elecciones. Cambian por votos".-"El problema es que tenemos una escuela del siglo 18 y hoy los problemas reales son otros. Tenés el pilar fundamental de la familia que está destruido y la escuela termina conteniendo, no enseñando que es lo que tiene que hacer. Y un docente con diferentes problemáticas no está preparado, no tenemos herramientas para esta sociedad dinámica y eso nos termina enfermando. Todavía hay mucho por construir".-"No les gusta ningún control. Un albañil no tiene tiempo de stress. Usan el sistema para no trabajar y sacar ventaja, ya nadie les cree".-"Yo tengo amigas docentes con problemas oncológicos y realmente no les alcanza o no están para volver al aula en 2 años, ya que los tratamientos maltratan física y emocionalmente. Pagan justos por pecadores".-"Tenemos que enseñar, educar, contener a los alumnos y soportar varias veces agresiones de padres compulsivos. Sólo los docentes y familiares de docentes sabemos lo que se vive en estos tiempos".-"El personal de salud con exposición a diferentes enfermedades adquiriremos enfermedades trabajando. Así mismo, enfermos, debemos asistir a nuestro trabajo porque nuestro sistema no nos ofrece los beneficios que tienen los docentes. Me parece perfecto que existan controles, ya que hacen abusos de sus derechos adquiridos. Es ilógico que existan pagos de cuatro sueldos por un cargo docente. Es un robo al Estado".-"Los docentes sacan licencia por enfermedad y ponen un suplente. Este suplente saca licencia y ponen otro. ¿Ahí se les está pagando sueldo a tres docentes? Mi opinión es que tendrían que pagarles un buen presentismo a los titulares y no se abusarían de sacar parte de enfermo".-"Soy docente de nivel inicial. Tengo 22 niños y además una integración con discapacidad en una escuela de vulnerabilidad social, donde los niños tienen casi todos diferentes problemáticas. No solo trabajo 4 horas, todos los días hay que preparar el material áulico y todo lo necesario. Se responde a los pedidos de directivos y supervisores. Todo eso fuera de horario".-"Todos quieren garantizarse la subsistencia. Empezando por los funcionarios públicos y siguiendo por el resto de los "trabajadores". Pero pocos piensan en los pibes que no tienen las mismas oportunidades que los que van a las escuelas privadas".-"Soy docente jubilada con más de 30 años de actividad. Nada nuevo bajo el sol. Cada tanto, los gobiernos sacan está pantalla del "control de licencias docentes" ocultando las nefastas condiciones de enseñanza y aprendizaje, que es su responsabilidad absoluta. Si pretenden controlar, que también lo hagan con los docentes que están en las escuelas a diario. Les aseguraría que van a encontrarse con muuuuchos docentes que están trabajando enfermos. Además, las últimas veces que se intentó ese tipo de "control" fue un gran fracaso".-"Invito a todos los críticos que estudien un profesorado, que concursen un cargo, intenten enseñar y luego pueden cuestionar todo lo que gusten".-"Quisiera saber si se les aplicó algún descuento a los candidatos que son actualmente diputados, concejales y demás que no fueron a sesionar en los meses de campaña. ¿Tienen datos? Porque a los docentes no descuentan de inmediato".-"Felicito a la psicóloga por lo que está diciendo de los niños especiales. No estamos preparados para recibir a esos niños. Para eso están los docentes de educación especial, que estudiaron".-"Me encantan el gobierno y los gremios. Se reúnen desde hace meses por el aumento y tienen tanto apuro que se juntan cada 15 días, mientras tanto, el trabajador no llega a fin de mes. El docente no está preparado para atender a chicos con discapacidad, no estudió ni está para eso, hay gente que si estudió".-"Si fuesen policías se mueren y a la policía sí que nadie la atiende, no tiene apoyo de nadie, no puede usar de licencias, no puede enfermarse y atiende chicos con discapacidad, humildes, pobres, ricos, enfermos, personas mayores con problemas de droga, alcohol y muchas cosas más. Llegan a la casa, si llegan, con todos los problemas que hubo en la guardia, agotados, y encima los denuncian y pierden el trabajo".-"No solo es atender al alumno, sino también a los padres con sus dramas y esperan que la escuela dé las soluciones. Lo digo por conocimiento"."¿Qué problema se hace el Gobierno sobre las licencias si cuando no vamos nos descuentan el día?".-"El docente se merece un mejor básico. La educación comienza desde la casa de uno, el docente solo enseña a los alumnos".-"Excelente lo dicho por la psicóloga. La mayoría de las personas no se imaginan el esfuerzo y amor, más allá de la vocación, que ponemos en cada niño "incluido" que recibimos en nuestras aulas, pero también el estrés que provoca".