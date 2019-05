Reclaman presencia de Dujovne en el Congreso: "Queremos explicaciones"

El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, reclamó este miércoles en el recinto la presencia del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para que explique en la Cámara baja el rumbo económico de la gestión.



Tras recordar que el kirchnerismo presentó varios pedidos de interpelación a Dujovne, que nunca fueron tratados, pidió en tono moderado: "Traigan a los funcionarios para que nos expliquen qué están haciendo con la economía, hacia dónde están llevando a la Argentina".



"El Congreso está sesionando, pero lo que pasa afuera tiene poco que ver con lo que estamos tratando. El riesgo país está en 945 puntos, el dólar cerró a 45, y nosotros no estamos enterados de lo que está pasando en la economía", planteó el santafesino.



Según advirtió Rossi, "todos los argentinos sienten que estamos parados en un escenario económico de muchísima debilidad, y el Congreso no puede estar ausente. No podemos ser espectadores de lo que está pasando en la economía argentina".



"No alcanza con la explicación de Macri respecto de que si Cristina gana las elecciones, el riesgo país aumenta", consideró el diputado, e insistió: "No sabemos qué pasará mañana en la economía argentina, ¿va a seguir creciendo el riesgo país? ¿Va a seguir creciendo el tipo de cambio? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta situación?".



Finalmente, Rossi concluyó: "El Congreso tiene que estar más activo alrededor de la situación económica. No podemos aparecer como mirando hacia el costado".

