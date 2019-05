Sin acuerdo en la paritaria con estatales: ATE y UPCN rechazaron la propuesta

Considerar un plan de lucha

Paritaria demorada

Sin ideas claras

La paritaria estatal tuvo esta mañana una larga reunión en la Secretaría de Trabajo de la Provincia. Los representantes del Gobierno provincial y de los gremios ATE y UPCN, se reunieron nuevamente y tras un cuarto intermedio, no se logró arribar a un acuerdo salarial, tal como esperaban los sindicatos.Tras salir de la reunión, Oscar Muntes de ATE,, resaltó y agregó que "esperábamos una propuesta para considerarla y llevarla al debate en los plenarios, por eso hubo un cuarto intermedio para intentar aclarar algunos puntos y en definitiva, la propuesta se rechazó y se estableció un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 06 de mayo a partir de las 11, donde esperamos que haya una propuesta para poder considerar", remarcó el secretario general de ATE.En referencia a la propuesta realizada este miércoles, Muntes afirmó ade Obra y tampoco, hubo una contestación fehaciente a la contrapropuesta que desde ATE hemos planteado", sostuvo."Esperamos que el día 06 de mayo, se presente una nueva propuesta para bajarla a las bases con el fin de poder debatirla. En caso que se venga con la misma propuesta, va a seguir siendo rechazada y se discutirá en los plenarios, la implementación de un plan de lucha", adelantó Muntes aPor su parte, Carina Domínguez, representante de UPCN, sostuvo que "estamos en un punto muy difícil de la paritaria, porque si bien se ha"No podemos admitir situaciones de desventaja para nuestros trabajadores, como es no prever el desarrollo del segundo semestre para proteger el salario que es lo que estamos planteando", afirmó la gremialista y agregó que "hay una falta de claridad en la propuesta y desconocimiento de la grave crisis que estamos viviendo los trabajadores", subrayó con énfasis."En esta reunión se actualizó el porcentaje con respecto a lo que se había ofrecido a otros sectores (docentes), pero no hubo modificaciones importantes con respecto a lo que los trabajadores esperábamos", afirmó Domínguez aSe propone volver a analizar una recomposición salarial en el mes de julio, pero "sin una definición clara de si habría una idea de compensar la