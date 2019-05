Varisco destacó confluencia de sectores políticos que acompañan su propuesta

"Nos parecía importante en un mismo acto, reunir los apoyos que hemos confluido en disputar la intendencia de Paraná. Todos los días tenemos más obras y servicios para el municipio. Me acompañan distintos candidatos a concejales, a legisladores provinciales, de distintas listas", afirmó a Elonce TV, Sergio Varisco.



En este sentido se refirió a "Tania Acebal, que es candidata a gobernadora, Darío Báez que fue candidato a primer concejal en una de las listas, además de quienes fueron candidatos a distintas listas, diferentes a las nuestras, y que hoy nos están acompañando".



Varisco, quien aspira a la reelección por la intendencia de Paraná, expresó que esta es "una convocatoria a la ciudadanía a un gobierno abierto, participativo, que tiene mucho por hacer todavía, en materia de descentralización, en materia productiva, desde la creación del Parque Tecnológico, ampliar el Parque Industrial, crear un nuevo Mercado El Charrúa, y eficientizar aún más los servicios y las obras públicas en la ciudad.



Acebal por su parte dio a conocer por qué al respaldo de Sergio Varisco para la candidatura por la reelección en la intendencia: "Cómo perteneciente al Movimiento Nacional Justicialista, considero que hoy Varisco es el que más se acerca a la justicia social, se acerca más al pensamiento de lo que es el verdadero Movimiento Nacional Justicialista. Creo que es la única persona que ha recibido con el corazón abierto a todos los otros sectores que no están contenidos por sus propias fuerzas. Concordamos en todo en un proyecto para poner a Paraná de pie, y seguir haciéndolo".



Asimismo respondió a "los cuestionamientos" recibidos de parte del partido SER: "En los partidos chicos que por ahí tiene como título ser un partido nuevo, con gente nueva, con gente honesta, también tenemos gente que viene de la vieja política, y se disfrazan como que fueran un partido nuevo. Nosotros nos diferenciamos de eso, sigo siendo Tania Acebal desde el momento en que nací y por eso estamos apoyando a Sergio Varisco".



Por su parte, Darío Báez apuntó: "Quiero agradecer la amplitud del intendente, un espacio vecinalista participó de las PASO con su figura también. Aportamos nuestro esfuerzo y convertir hoy ese esfuerzo en nuestro apoyo político porque creemos que hoy el punto de encuentro en la ciudad es Sergio Varisco. Elonce.com.