Trabajadores de ATER cortaron la calle en reclamo de un adicional

Empleados de ATER siguen en estado de alerta en reclamo del pago de adicionales

La medida tuvo lugar en las oficias que ATER tiene en calles Urquiza y 9 de julio, lo que creó inconvenientes en el tránsito. Desde la semana pasada los trabajadores realizan asambleas con quite de colaboración de dos horas en reclamo de un adicional y por recategorizaciones. El secretario general de ATE, Oscar Muntes, dijo que se espera una convocatoria del gobierno para "descomprimir una situación que vienen reclamando desde 2016"."Fue una asamblea muy grande, con una importante participación de los trabajadores de la repartición", describió Muntes y pidió disculpas a la población debido a que estuvo cortada la calle mientras duró la medida, que incluyó una volanteada."El gobierno tiene todas las posibilidades de solucionar este conflicto, nosotros tenemos toda la predisposición, pero si no nos convoca vamos a tener que seguir luchando y profundizar las medidas", sostuvo.Debido a las asambleas de dos horas con quite de colaboración se ven resentidas las actividades en la Administradora Tributaria. La medida continuará este miércoles de 11 a 13, y el jueves, a las 11 resolverán cómo continúa el plan de acción si no hay llamado del gobierno. (APF)