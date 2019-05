Oferta a docentes: Agmer Paraná cuestiona que "las subas no sean acumulativas"

Política Nueva oferta a los docentes incluye actualizaciones automáticas de sueldos

La secretaria general de Agmer Paraná, Susana Cogno, dejó entrever su disconformidad con la oferta salarial que realizó el gobierno provincial y que incluye cláusulas de actualización automática de los haberes., la dirigente gremial expresó que el mandato que llevarán al congreso provincial de la entidad que se hará este miércoles en Larroque se definirá "de manera democrática", de acuerdo a lo que se decida en las asambleas en las escuelas.La gremialista consideró que "nosotros venimos analizando una propuesta de similares características desde hace bastante tiempo". En ese marco, señaló que "una de las cuestiones que más ruido nos hace es no recuperar el 14,6% de pérdida del salario del año pasado en forma definitiva, lo que nos permitiría llevar adelante un piso de discusión".Asimismo, objetó que "la propuesta no es acumulativa, es decir que todo cálculo de porcentaje que se haga durante el año para incorporar al salario toma como base el sueldo de diciembre de 2018, al cual le falta el 14,6%, por lo que vamos a quedar siempre debajo de la inflación. Como novedad se incorpora la cláusula gatillo trimestral, pero no recuperamos lo que perdimos en 2018 ni en el primer trimestre de 2019"."Para destrabar el conflicto, el gobierno provincial debe tener en cuenta la agenda que le presentamos desde enero. Nos parece bastante complicado que no se incorporen puntos que veníamos reclamando, como la devolución de los días de paro, la inmediata actualización del código de traslado que quedó muy corto en comparación con la suba de las tarifas, que están atadas al combustible", subrayó la titular de Agmer Paraná.Y acotó: "A la cláusula gatillo la pedíamos de manera mensual desde junio. La proponen trimestral, lo que lleva la discusión a febrero de 2020".Asimismo, hizo hincapié en que "partimos de un salario muy bajo y, al no ser acumulativo, la referencia para cualquier aumento sigue siendo el salario de diciembre pasado. Es casi irracional pensar que los incrementos no sean acumulativos".Por otra parte, interrogada sobre las licencias, Cogno manifestó durante el programaque a su entender es "una práctica desleal modificar las normativas de contralor médico en momentos en que estamos discutiendo en sede judicial".Asimismo, reconoció que "hay muchos docentes que están enfermos" y argumentó que los educadores "se enferman por las condiciones en las cuales trabajamos. Los edificios escolares están en situaciones trágicas. También el trabajador de la educación es sometido a un gran estrés".