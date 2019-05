El fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, pidió al juez Alejo Ramos Padilla que ordene nuevas medidas de prueba en la causa que investiga una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal del cual habrían participado, entre otros, Marcelo D'Alessio.En un dictamen de 66 carillas entregado al juzgado el 15 de abril último y que trascendió este lunes, el fiscal de la causa en la que está preso el falso abogado D'Alessio solicitó al juez que evalúe citar a la conductora Mirtha Legrand y al productor de su programa, su nieto Ignacio Viale, según el texto al que accedió Télam.El pedido se hizo para que ambos ratifiquen o no como testigos la veracidad de registros de comunicaciones consignados en un cuadro encontrado a D'Alessio en un allanamiento a su casa y en una carpeta que él denominaba "Operación Jaitt" en 2018.Además, el fiscal pidió al juez que requiera informes a la AFI sobre comunicaciones telefónicas o a través de correos electrónicos que pudieron mantenerse desde el organismo con D'Alessio y otros detenidos en la causa. Curi analizó que debe determinarse si se trató de una asociación ilícita para obtener información ilegal y ganar dinero con ella o hubo un "espionaje ilegal con posible connivencia de funcionarios públicos".El fiscal pidió a Ramos Padilla un total de 44 medidas de prueba además de evaluar la posible ampliación de la investigación.En la causa está declarado en rebeldía el fiscal federal porteño Carlos Stornelli, quien no se presentó a cuatro declaraciones indagatorias tras ser imputado por sus supuestos vínculos con D'Alessio.Entre los hechos que se investigan está el presunto intento de extorsión a un empresario, Pedro Etchebest, para no implicarlo en la causa por los cuadernos de la corrupción de la que es fiscal Stornelli. Curi aclaró que realizó el dictamen pese a que la Cámara Federal de Mar del Plata tiene que decidir aún si Ramos Padilla sigue al frente del caso, luego que desde la fiscalía misma se pidió que la investigación sea derivada a la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires.