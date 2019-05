Ballay: "Trabajamos para hacer una provincia más previsible y transparente"

El ministro de Economía de Entre Ríos, Hugo Ballay, habló sobre la reunión con los docentes y explicó a Elonce TV que "uno lo que hace desde el lugar que está es ejecutar las políticas de gobierno que fija el gobernador Bordet. La reunión de hoy habla de esta puesta permanente al diálogo con todos los sectores, pero también entendiendo los gremios que esta es la mejor forma. Hicimos una nueva oferta, mejoramos la anterior en un reclamo que tenían los gremios que tenía esta gran incertidumbre del segundo semestre".



"Hasta el mes de junio nosotros habíamos hecho un acuerdo que hoy se ratificó. No había diferencias pero sí una gran preocupación sobre qué va a pasar en ese segundo semestre. Hicimos esta propuesta que incorpora una cláusula trimestral de ajuste, lo que le da la previsibilidad a los docentes en este caso de que el salario no se deteriore frente a la inflación. Ocurrió el año pasado y somos conscientes de que por eso había quedado una diferencia y por eso parte del incremento que se otorgó en marzo y se otorga en mayo, el 50% de eso va afectado a la diferencia del año pasado", agregó.



En ese sentido, manifestó que "hay dos incrementos ya determinados: un 10% que se pagó con los haberes de marzo y un 12% que se va a pagar con los haberes de mayo y se perciben los primeros días de junio. De ese 22%, 11 puntos se recuperan del año pasado y los 11 puntos restantes van a ser comparados con la inflación de enero a junio y la diferencia será liquidada con los haberes del mes de julio automáticamente. Lo mismo ocurrirá con los tres primeros meses del segundo semestre, que se liquidarán en octubre".



"En el análisis que nosotros hacemos es con la responsabilidad respecto a poder sostener el pago al que nos comprometemos hoy, con un cronograma de cinco o seis días hábiles como lo venimos haciendo. Todo esto nos llevó a hacer una estimación dentro de las posibilidades financieras. Hay que considerar que cerramos marzo con un 17% la recaudación por debajo de la inflación. El estado tiene los recursos para pagar que habitualmente en los períodos inflacionarios afectan los salarios y en definitiva aparecen como favoreciendo al estado. Hoy estamos en una situación de amplia inflación pero inactividad, entonces los recursos que son recaudación de impuestos no van en la misma línea", resaltó.



Asimismo, dijo que "apostamos a los docentes entiendan que la provincia está haciendo un esfuerzo significativo, reconociendo que el impacto de la inflación realmente deteriora los salarios, es inevitable, pero también con la prioridad de poder cumplirlo en tiempo y forma".



Por otra parte, señaló que "siempre el inicio de clases es un tema de discusión con los gremios. Si la propuesta es aceptada por los gremios nos abre un panorama distinto para el año que viene, porque este año estaríamos acompañando los índices inflacionarios con los aumentos trimestrales. A diferencia de este año, que la diferencia del año pasado era muy amplia, creo que el punto de partida va a ser distinto".



"Hay que destacar que este año solo hubo algunos días de paro, determinados por el estado nacional y solamente una medida de fuerza a nivel provincial. Si lo miramos y comparamos con años anteriores, a pesar de ser un año electoral, entendemos que el diálogo es la mejor forma", expresó.



Sobre los días de paro, explicó que "los gremios solicitaron nuevamente la devolución de esos días y nosotros nos comprometimos a que con posterioridad a la decisión del día miércoles, vamos a evaluar esa alternativa. Hay un hecho puntual si uno compara los anuncios de ausentismo los días de paro con una mínima expresión de quiénes reciben el descuento por problemas administrativos, de información y demás. Esto que aparece como un gran tema pasa a ser un tema menor si lo consideramos en base a la cantidad de docentes que reciben el descuento frente a la totalidad".



Comentó que "la mayor parte del presupuesto de la provincia se va en lo salarial, del cual el 50% es del sector docente. Además, en el pago de las jubilaciones. Deberíamos contemplar el pago de la Caja de Jubilaciones, que también tiene sus ingresos pero no es suficiente. Los dos rubros que absorben el 75% del presupuesto de la provincia es el pago de activos y pasivos".



Sobre el pago del aumento a los jubilados, manifestó que "se liquidó el aumento otorgado a los activos en el mes de marzo y siempre por una cuestión de liquidación al mes siguiente se liquida a los jubilados. El cronograma de pagos que inicia la semana siguiente contempla el aumento del 10% a los jubilados de la provincia de todas las categorías".



Respecto a su vínculo con el gobernador Gustavo Bordet, contó que "existe una relación personal de muchos años, pese a que nunca había trabajado con él, solamente en una gestión de la municipalidad de Concordia donde yo estaba en la Dirección General de Rentas Municipales y él fue concejal. Nunca habíamos compartido una relación de trabajo, aunque sí la facultad y una amistad. Es una ventaja muy importante que el gobernador también sea contador porque con Gustavo en una charla, que generalmente se da los lunes por la mañana, se da un ida y vuelta y se definen las medidas y las cuestiones para ejecutar después".



"Estamos convencidos de que la reestructuración de la deuda, cambiar ese peso de deuda que nosotros teníamos vencimiento cada 60 o 90 días, que eran vencimientos de letras, hoy estaríamos avalando tasas del 60% en pesos. Cuando el gobernador tomó la decisión, apoyado en la legislatura, lo primero que hicimos fue cambiar el stock de deuda y la hicimos a más largo plazo. Eso es lo que fundamentalmente incide más allá de todos los controles que uno puede hacer en cuanto a los gastos. No hicimos ajuste. No se despidió a ningún trabajador, pero sí observamos el destino que se le da al dinero de los entrerrianos. A la obra pública la fija y prioriza el gobernador. Estamos haciendo frente a programas de Salud y Desarrollo Social por decisiones que no son nuestras, sino del gobierno nacional que decidió dejar de acompañar algunos programas. El gobernador insiste en que no se pueden suspender", remarcó.



"Las recategorizaciones, así como se trabajó el pase a planta oportunamente y que no fue incrementar la cantidad sino ocupar los lugares disponibles, se hizo un instructivo que se estableció junto con los gremios y que sale por decreto. En algunos ministerios se hace o se torna más difícil por la cantidad. En Educación y Salud hay un cúmulo de gente muy importante", informó.



Finalmente, indicó que "estamos trabajando para ordenar la provincia y creemos que es un trabajo que hay que continuarlo. En la instancia del 14 de abril fue ratificada la gestión de Gustavo Bordet. La provincia no está aislada del resto y lamentablemente tenemos que meternos en el contexto macroeconómico. Estamos convencidos de que el camino de hacer una provincia más previsible, transparente, que cada entrerriano pueda tener conocimiento de a dónde van sus recursos, es importante".



"Llama bastante la atención las últimas medidas tomadas por el gobierno nacional. Uno pretende y quiere que le vaya bien pero después de tres años de gobierno con una determinada política liberal y pasar a estos anuncios de la semana pasada, suena un poco contradictorio, obviamente relacionado con el proceso electoral nacional. Mi deseo es que esto de resultado, más allá de que consideramos que no es suficiente y que realmente los problemas pasan por otro lado", agregó. Elonce.com