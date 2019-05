Este martes podría tratarse la Ley de Semillas en la Cámara de Diputados. Eso están intentando por estas horas los legisladores oficialistas, en un equipo encabezado por el diputado de Cambiemos y titular de la Comisión de Agricultura, Atilio Benedetti.



En exclusiva, el candidato a Gobernador de Entre Ríos confirmó a Agritotal que se están manteniendo conversaciones con sus pares de los demás bloques, necesarios para lograr que se trate en el recinto.



"No me gustaría que la llevemos a tratamiento y no podamos sacar a la luz una Ley para la que nos costó mucho trabajo, por ejemplo, obtener dictamen el año pasado", dijo, y adelantó que "están cercanas las posiciones", por lo que mantienen buenas expectativas.