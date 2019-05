Diputados nacionales harían el miércoles la primera sesión ordinaria del año

El proyecto de financiamiento de los partidos políticos, que días atrás consiguió media sanción del Senado, no sería debatido "hasta el mes que viene", informaron a NA fuentes parlamentarias, ya que en Diputados no hay condiciones políticas para un trámite exprés sin un debate profundo.



Sin embargo, en Cambiemos tienen la lejana esperanza de armar un plenario de comisiones este martes, en el marco de un amplio acuerdo con la oposición, y el miércoles tratar el tema sobre tablas en el recinto.



Sea el miércoles o el mes próximo, consistirá en la última oportunidad del oficialismo para que la legalización de los aportes empresariales a las campañas entre en vigencia en el proceso electoral de este año.



El proyecto de ley "antibarras" que el presidente Mauricio Macri había pedido con insistencia en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo sigue trabado, aunque no se descarta que sea reactivado en el plenario de comisiones al que fue devuelto tras su aprobación en general a fines del año pasado.



En el temario de la sesión proyectada para el miércoles figura el proyecto contra el acoso sexual callejero, que obtuvo media sanción la semana pasada en el Senado y que fija sanciones por esa conducta asociada a la violencia de género.



Se trata de una modificación a la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que incorpora la figura del acoso callejero y la define como "conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual".



También se contempla incluir en el temario la ley que crea un Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, y la prórroga del Régimen de Promoción del Software hasta diciembre del 2030.



Estos temas se discutirán el martes a las 15:00 en un plenario de las comisiones de Comunicaciones e Informática, y Presupuesto y Hacienda.



El martes será una jornada con un cronograma cargado de reuniones, con la intención de mostrar un descongelamiento de la actividad en Diputados, que en lo que va del año abrió el recinto en muy pocas oportunidades y sin dar frutos concretos.



Una de las reuniones más destacadas será la que se llevará a cabo a partir de las 10:00 en el anexo de la Cámara baja, donde está citado un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Familia para avanzar con el tratamiento del proyecto que crea un nuevo Régimen Penal Juvenil.



Más allá de que históricamente los años electorales van acompañados de una merma en la actividad parlamentaria, en el 2019 la baja productividad del Congreso es aún más pronunciada por la creciente tirantez entre el oficialismo y la oposición, lo cual impide la formación de mayorías circunstanciales para impulsar leyes.