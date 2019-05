Día clave: última audiencia entre el gobierno y gremios docentes en la Justicia

Política Gremios docentes se reúnen este lunes con Gobierno por la paritaria salarial

Hoy se celebrará la última audiencia paritaria en el ámbito judicial entre los gremios docentes y el Gobierno. El encuentro será a las 9, en el Juzgado de Trabajo Nº 1 de Paraná, a cargo de la jueza Gladys Pinto."Si aparece una mejora de la propuesta, la pondremos en debate como ocurre siempre en el congreso", planteó el secretario general Marcelo Pagani , respecto al encuentro que el sindicato tiene previsto para el miércoles 24 en Larroque.os gremios docentes entrerrianos se reunirán por cuarta y última vez con el Gobierno en el Juzgado de Trabajo Nº 1 de Paraná, a cargo de la jueza Gladys Pinto, en el marco de la paritaria.La negociación salarial a entender de los gremios, no debe dejar afuera dos cuestiones: que vuelva a recuperar lo perdido por inflación en 2018 "que es clave para nosotros" y no seguir perdiendo en el aspecto salarial respecto a la inflación del 2019."En ese sentido la propuesta semestral del gobierno contiene un recupero y una clausula gatillo en julio cuando se conozca la inflación y en función de lo que resulte en el semestre, liquidar la diferencia menos 11 porciento, porque del 22 por ciento ofrecido, 11 corresponden al 2018", puntualizó a APF.En consecuencia "hay una parte que el compañero no lo logra ver", resumió Pagani y remarcó que hay hasta ahora en lo ofrecido en materia de aumento salarial "falta previsibilidad y concreción respecto al último semestre" y por tanto "necesariamente para que la propuesta tenga posibilidad de ser discutida se precisa una clausula gatillo para el segundo semestre también", finalizó.