Acuña consideró que no es momento para paro, sino para trabajar "por la unidad"

Carlos Acuña, uno de los secretarios generales que conduce la CGT, dijo que no cree que sea momento para realizar medidas de fuerza, aunque dejó claro que respeta a los gremios que convocaron a un paro para el 30 de abril.



"Con todo derecho cada sector tiene derecho a convocar al paro en el momento que crea conveniente, pero también hay que respetar a la CGT que está compuesta por la mayoría de los gremios de la Argentina y decide por mayoría cuáles son los pasos a seguir", si decide no hacerlo, dijo Acuña en declaraciones a Radio10.



Agregó que los gremios que convocan a un paro el 30 de abril son solo "un sector", y recordó que "ni siquiera el transporte está adhiriendo".



En este marco, dijo que el consejo directivo de la CGT cree que "es momento de trabajar en la política para poder cambiar este gobierno" y que, por eso, "hay que trabajar para la unidad", para que "haya acuerdo entre partidos políticos con representación parlamentaria" y que "fijen políticas de Estado" para después del 10 de diciembre.



No obstante, aclaró: "Yo no descarto nada, no descarto que los compañeros en cualquier momento decidan hacer una medida de fuerza y, si es así, me pondré al frente y lo llevaremos adelante".



Finalmente, al ser consultado sobre el dirigente que conduzca esa unidad, Acuña dijo que "eso es lo de menos", y que lo que hay que hacer es trabajar en pos de "la unidad", "sin nombres y sin discriminar a nadie", y luego definir si ese candidato o candidata será resultado de una decisión o de internas, en el marco de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).