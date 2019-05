Desdoblamiento electoral: Balance de lo que invirtió la Provincia para las PASO

Autoridades de mesa

La ley provincial 9.659 que estableció las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en Entre Ríos fijó que el Poder Ejecutivo Provincial tiene a cargohasta el equivalente a una vez el padrón electoral, conforme al ámbito de actuación territorial de cada lista oficializada. Y eso fue lo que efectivamente, hizo.En función de la norma,. Si bien se supo que hubo algunos espacios que solicitaron también para el financiamiento de campaña, los aportes se ajustaron a la impresión. En algunos casos, los solicitantes debieron dar marcha atrás y volver a hacer la presentación que diera lugar al correspondiente inicio de expediente.Claro que las cifras no quedaron libradas a los presupuestos de cada espacio político pudiera presentar. El mismo gobierno tomó como parámetro el costo de mercado informado por el Boletín Oficial de la Provincia, organismo al que solicitó que aportara ese dato. El requerimiento fue bajo determinados parámetros, es decir lasen función de disposiciones del Tribunal Electoral. En pocas palabras, el costo de mercado en papel, insumos, mano de obra, para un cuerpo de 12 por 19 cm en color, papel obra, gramaje inferior a 60 gramos. El Boletín informó que rondabaA partir de ese valor,. Las situaciones fueron variadas. Por ejemplo, en Oro Verde, Cerrito, Lucas González, los partidos vecinalistas compitieron con dos cuerpos; el Frente Justicialista Creer Entre Ríos y Cambiemos con cinco; y Nueva Izquierda con cinco categorías sólo en algunos distritos.Así las cosas,. Con la correspondiente certificación extendida por el Tribunal Electoral se dio inicio al expediente. Con el monto y la cantidad de cuerpos definidos, los partidos presentaron la solicitud de boletas, teniendo como tope un padrón electoral del "ámbito de actuación territorial", como establece la ley. El Contable controlaba que la cantidad solicitada no sobrepasara el padrón.Hasta la semana pasada había. Además, había ingresado un pedido de reintegro, pero según se supo carecería de información necesaria para que pudiera prosperar.Una de las resoluciones corresponde a 29 fuerzas políticas e implica un monto algo superior a los 20 millones de pesos. La otra, involucra a tres espacios y contempla 106.000 pesos. La tercera que aún no había sido emitida, no alcanzaría los 100.000 pesos.Las situaciones son absolutamente variadas. Oscilan entre los 922 pesos para el partido municipal Unión Aldea Brasilera y los 7.640.000 pesos otorgados al Frente Justicialista. Similar es el monto que recibió Cambiemos, 7.097.376.A modo de ejemplo, y de lo que surge en las correspondientes resoluciones, Acción Ciudadana por Tala recibió 2.500 pesos; Partido Socialista, 4.152.000; Nueva Izquierda, 539.000 pesos.Los fondos se entregaban a los partidos políticos y estos distribuían entre las boletas oficializadas.Un dato destacado es queLas resoluciones se enmarcan en el Decreto 404 que dispone el otorgamiento de aportes no reintegrables a los partidos políticos, para solventar gastos para la impresión de boletas con el cargo a rendir ante el Tribunal de Cuentas, en el término de tres meses.Se hicieron las transferencias a los partidos políticos, cada uno decidió dónde hacer las impresiones. En adelante, deben hacer las rendiciones al Tribunal de cuentas. Se conoce que el partido vecinalista de Oro Verde que recibió unos 4.000 pesos, ya hizo la rendición correspondiente ante el TC.El gobierno provincial también asumió los pagos a las autoridades de mesa y a los delegados judiciales.A cada autoridad de mesa, titular y suplente, se le asignó un reconocimiento económico de 780 pesos, monto al que deben sumarse 585 pesos, si acredita haber recibido la capacitación.Teniendo en cuenta que desde el Tribunal Electoral provincial se había informado que eran 7.000 las autoridades de mesa designadas, en el caso que todos reciban ambas sumas, se conformaEn cuanto al delegado judicial (directivos de escuelas) el monto estipulado es de 2.340 pesos. El Tribunal Electoral había informado que eran 574 los designados para las PASO, lo que da un monto total de 1.343.000 pesos.Según se informó, los montos surgen a partir de cotejar información correspondiente a lo que estaría estimando pagar el gobierno nacional cuando se realicen las elecciones nacionales. Otro dato, es que, de modo que se calcula otra paga igual cuando en el mes de junio, se realicen las elecciones generales. Para esa oportunidad, en cambio,La directora de Despacho del Ministerio de Gobierno, Dra. Adriana Pérez, detalló las gestiones realizadas para la implementación de los comicios, que da cuenta de un proceso con muchas implicancias y por tanto, no sencillo.Como se informó oportunamente, también desde ese Ministerio se trabajó enPor ejemplo con Gendarmería a cargo de la custodia de las urnas y en el interior de las escuelas, hay un pago en concepto de viáticos y combustibles. Naturalmente, a laque custodiaba fuera de los establecimientos escolares, en concepto de adicionales.tuvo a cargo la impresión de los padrones. También se firmó un convenio con laa cuyo personal se reconoce en concepto de horas extras.Pérez destacó con relación a todo el proceso, que siempre se informó al Tribunal de Cuentas para que fuera "un actor más de todo este proceso"."El Tribunal de Cuentas remitió un dictamen donde aprobaron todos los procedimientos de contratación, luego de analizar cada punto donde tomó intervención", adelantó la funcionaria.Insistió en que la letra de ese dictamen indica que "desde el punto de vista legal se habrían cubierto las formalidades requeridas para realizar las contrataciones. Ahora -añadió- está pendiente un informe del secretario electoral nacional al Tribunal; Gendarmería también tendrá que mandar el informe de lo realizado (transporte, viático y combustible); es decir, hay que acreditar que todo lo contratado se efectivizó", explicó.Pérez acotó finalmente, que los convenios firmados tienen alcance también para la elección general del 9 de junio.