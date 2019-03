Boletas Oficializadas: ¿Cómo sigue la ruta electoral 2019?

En la jornada de este miércoles vence el plazo para la presentación de modelos de boletas oficializadas ante el tribunal Electoral, mientras que durante el feriado de carnaval, se produjeron algunas novedades vinculadas con las negociaciones por los famosos "pegados".



En lo que respecta a Creer ER y Cambiemos - los dos grandes frentes que se medirán en las urnas por cargos ejecutivos y legislativos? algunos nombres quedaron adentro, otros fueron empujados a salir de los armados mientras unos cuantos ratificaron su voluntad de competir por fuera, es decir que su nombre estará estampado en una boleta corta.



Demás está decir que tanto para uno como para otro candidato a la Casa Gris cuanto más pegados se habiliten, más votos se pueden juntar a través del sistema colectora, por lo que la pelea no comprometió a esa categoría provincial, sino que se hizo sentir en los territorios más chicos, pero no menos importantes del interior entrerriano.



Para el caso del peronismo, las principales diferencias se vieron en las listas de candidatos a senadores y las limitaciones puestas por la lista oficial N° 2 respecto de quién podrá llevar a Gustavo Bordet en su boleta.



Y en el campo de Cambiemos, la discusión se centró ya no entre senadores y el candidato a gobernador Atilio Benedetti sino entre candidatos a intendentes o a presidentes de juntas de Gobierno y senadores.



¿Cómo sigue la ruta electoral 2019? Luego de que hoy se cumpla con la presentación de modelos de boletas, el siguiente paso se dará el 15 de marzo próximo, cuando se realice la designación de autoridades de mesa, se aprueben las boletas oficializadas de cada agrupamiento y se publique el padrón definitivo de votantes. Panorama local El viernes en el Teatro 3 de febrero el Intendente de Paraná pronunció su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, en un acto que dejó olor a campaña electoral.



"Les habla Sergio Varisco, un hombre de la Unión Cívica Radical al frente de la Municipalidad de Paraná". Con esas palabras el Jefe Comunal cerró su repaso de obras realizadas en la ciudad y trazó algunas de las propuestas que podría encarar en caso de ser reelecto.



Varisco es uno de los 16 nombres que los paranaenses encontrarán en el cuarto oscuro para la intendencia de la capital entrerriana.



Junto a él y por dentro de Cambiemos habrá otros dos nombres para competir en la interna: Emanuel Gainza del PRO y el radical Gustavo Curvale.

En tanto que por el Frente Justicialista Creer Entre Ríos estarán el vicegobernador Adán Bahl; Roberto Schunk, Gerardo González, Claudio Micceli, Cristian Ulián, Fernando Enrique Sibulofsky y Samuel Palacios.



Por el socialismo se medirán para la intendencia Marcelo Haddad y María Emma Bargagna.



Y en lo que respecta a la Nueva Izquierda la candidata es Sofía Cáceres Sforza por la fuerza Unidos por el futuro Carlos Gabriel Gastiasoro; por el espacio por Políticas para la República Armando Sánchez y en nombre de la Confederación Vecinalista Entre Ríos Graciela Brafa. ¿Y cómo quedó el tablero para la banca del departamento Paraná en el Senado?

No sin cuestionar la falta de igualdad de condiciones para competir, habiéndose informado que los pegados en el PJ serían selectivos en las categorías para senador, el titular del IAPV y quien era candidato a esa banca por el Frente creer ER Marcelo Casaretto se bajó el día viernes de la competencia y antes de ayer, hizo lo propio el periodista agropecuario Miguel Ruberto que también iba como candidato por el frente oficialista.

Quedó como único candidato entonces por el sector oficialista, el candidato bendecido por la lista N° 2 Gustavo Bordet Juan Carlos Kloss, ex intendente de Hasenkamp.



Por Cambiemos, el senador propuesto es el candidato radical Fabián Dulio Rogel, en tanto que por el agrupamiento "progresismo popular" del socialismo va Jorge Daneri y por ese partido también dará la interna para el Senado "Alternativa Progresista" que lleva como candidato a Gervasio Viola.



Por el partido SER el candidato a la cámara alta por Paraná es Alfredo Acebal y por la Nueva Izquierda, las fichas están puestas en la candidata Rosa Kramer. Por la Confederación Vecinalista Entre Ríos, en tanto, el nombre del consenso es Antonio Sapetti.



Si bien en lo formal faltan 9 días para el inicio de la campaña, en los hechos y sobre todo en las calles, ya empiezan a verse carteles, pasacalles y pintadas a favor de uno u otro candidato. ¿Cómo vamos a elaborar nuestro voto los entrerrianos? ¿Buscamos información sobre cada candidato o partido político? ¿Cómo encararán sus caminatas y la propaganda de su propuesta quienes hoy están detentando cargos políticos en la administración pública provincial o municipal?