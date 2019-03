Michetti descartó que Macri vaya a revisar las tarifas como pidió la UCR

La vicepresidenta Gabriela Michetti afirmó que "Cambiemos está consolidado. No hay ruido alguno", al ser consultada sobre el pedido de algunos dirigentes radicales para que haya internas dentro de la alianza oficialista en las elecciones presidenciales.



Para la titular del Senado, "lo de la UCR es una opinión y está bien que se exprese. Hay que mirar alternativas en un año fundamental como este".



Desde España, donde estuvo de gira, Michetti dudó de que Mauricio Macri vaya a hacer lugar al pedido de sus socios sobre revisar la cuestión tarifaria. "No creo que el presidente otorgue eso", señaló y enfatizó: "No haremos populismo por estar en un año electoral".



"A mí las internas me encantan. Yo las defiendo cuando hacen falta. Cuando realmente hay capacidad de generar competencia", sostuvo en una entrevista al diario La Nación.



La vicepresidenta consideró que la de este año "será una elección muy desafiante" ya que "es un momento más difícil de lo que esperábamos". Pero se esperanzó que "aun con desencanto y desesperación, creo que la ficha que caerá será la del esfuerzo realizado y la necesidad de continuar en ese camino".



Y sobre el peronismo alternativo, la dirigente opinó: "No veo que ni Massa ni Lavagna hayan consolidado liderazgo. Y al no estarlo, no podrán ganar en octubre".



Parlamentario.com.