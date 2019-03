Diputados decidirán la vicepresidencia segunda del cuerpo el próximo martes

La Cámara de Diputados de la provincia fue convocada a sesionar el próximo martes 12 en horas del mediodía. Durante el encuentro deberá quedar definida la vicepresidencia segunda del cuerpo, que corresponde en primera instancia al bloque opositor de Cambiemos.



La sesión del próximo martes será la primera del año y tendrá dentro de su temario un tema que viene de arrastre de la sesión preparatoria del 14 de febrero pasado: la vicepresidencia segunda de la Cámara.



Ese día, el justicialismo impulsó nuevamente a Sergio Urribarri como presidente del cuerpo, lo que motivó una airada respuesta de Cambiemos que se retiró del recinto y luego boicoteó el discurso del gobernador Gustavo Bordet ante la Asamblea Legislativa, propiciando la ausencia de legisladores e intendentes del espacio.



La presidenta del bloque UCR en Cambiemos, Gabriela Lena, dijo a APF que "no deberían aceptar" el cargo. "Si nosotros tomamos la decisión de no acompañar al oficialismo en la presidencia, no deberíamos tampoco aceptar la vicepresidencia segunda, porque de lo contrario, no estaríamos siendo coherentes con la postura", señaló.



Otro tema que el principal espacio opositor deberá definir es si reunifica o no el bloque, escindido en dos desde comienzos de 2018.