Bordet garantizó "un significativo aumento" salarial para docentes

"No es hay tarea más noble que la de educar a nuestros niños. Y muchas veces, las palabras no alcanzan, porque el reconocimiento a los docentes tiene que hacerse efectivo a través de una retribución, de un salario justo", remarcó el gobernador Gustavo Bordet, al dejar inaugurado el Ciclo Lectivo desde la escuela primaria Nº 71 "Pedro Goyena", en Hasenkamp, este miércoles."Nuestra gestión quiere que todos los docentes de la provincia tengan un salario justo, como se merecen, y para eso vamos a trabajar, en paritarias, con las organizaciones gremiales para que la retribución a nuestros docentes sea la más justa posible", insistió al respecto.Fue en ese sentido que el mandatario provincial adelantó que "en marzo", se dará "un significativo aumento" a los docentes entrerrianos, ante las demoras en las negociaciones salariales."Porque somos conscientes del proceso de deterioro salarial, producto de la implementación de malas políticas económicas, y que debemos revertir esa situación, daremos un significativo aumento en marzo, independientemente que nos pongamos o no de acuerdo", garantizó Bordet.En la oportunidad, el gobernador se comprometió a cumplir "con todo lo que queda pendiente en materia de Educación, en Hasenkamp y localidades vecinas", y a mantener las "puertas abiertas a través del CGE a las inquietudes, críticas y sugerencias, porque tenemos el oído atento a los reclamos"."Seguiremos siendo una gestión que está presente todos los días en la maravillosa tarea de educar a nuestros chicos", cerró.