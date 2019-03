El IAPV entregó créditos hipotecarios a ocho familias para construir viviendas

El gobierno, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), realizó los primeros desembolsos a ocho familias entrerrianas de los créditos hipotecarios para la construcción de vivienda en terreno propio, financiados con recursos provinciales.



Así lo dio a conocer el presidente del organismo, Marcelo Casaretto, luego de que efectivizaran los primeros créditos hipotecarios, en el marco del Programa Primero tu Casa, para las familias adjudicatarias de Federal, María Grande, Valle María, San Benito, Villa Elisa (2), Paraná y San Justo.



El funcionario señaló que "acceder a soluciones habitacionales que dignifiquen y mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos, son políticas que instrumenta nuestro gobernador Gustavo Bordet y que desde el organismo llevamos adelante en cada rincón de nuestro territorio provincial".



"Esto tiene que ver con la decisión del gobierno provincial de plantear que cada familia pueda acceder a una unidad habitacional porque este programa se focaliza prioritariamente en las familias que no pueden adherirse a los créditos bancarios ni a otro organismo de financiamiento que posibilite el techo propio", admitió el presidente del IAPV.



Casaretto precisó que "esta línea de crédito está orientada a grupos familiares que poseen terreno propio para la construcción, para lo cual es requisito que el mismo se encuentre libre de hipotecas y demás gravámenes. Esta operatoria exige la construcción sobre terreno propio y exclusivamente para vivienda familiar única y de ocupación permanente".



El Crédito Hipotecario está destinado a cubrir el 80 por ciento del costo total de la construcción de la vivienda establecido por el Instituto para cada prototipo propio de vivienda (monoambiente, uno o dos dormitorios) y no sobre el costo del total del proyecto propio presentado por el particular. Se hará un anticipo y tres desembolsos, cada uno de ellos del 25 por ciento, y se controlará el destino de los fondos y el plazo del crédito será de hasta 25 años.



Las primeras familias beneficiarias son: Graciela Negro (Federal); Luciana Fritzler (María Grande); Lucas Pereyra Dobler (Valle María); Guillermina Scarpin (San Benito); Silvina Barchi y Albano Tournour (Villa Elisa); Gerónimo Beltzer (Paraná) y Dalila Martínez (San Justo).