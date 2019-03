El Ventilador: Algunas opiniones sobre la vuelta a clases

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de mensajes que llegaron a Elonce TV

Finalmente, este miércoles 6 de marzo, las clases no empezarán con normalidad en todas las escuelas de Entre Ríos. Es a causa de un plan lucha de los sindicatos en demanda de mejores condiciones laborales para todos los docentes.-"Que los docentes empiecen las clases. No son los únicos que ganan poco por su trabajo. Yo soy jubilada docente y antes no se hacían tantos paros"._"Vergüenza los docentes. Siempre hacen paro el primer día de clases, cuando a los empleados públicos les dan un 15 por ciento y no hacen paro porque a ellos les descuentan..."-"Que no se olvide el señor Balcala que trabajan sólo cuatro horas por día, cuatro días a la semana"."En mi opinión todos los años pasa lo mismo. Este año como familia tuvimos que decidir que mi hermano más chico vaya a escuela de gestión privada porque todos los años pasa lo mismo y la educación va en decadencia. Y si todos tuviéramos que hacer paro, nadie trabajaría en este país. Y el tema de la remuneración, todo cobramos casi igual. Gracias".-"Siempre va a faltar con educación, pero hubo quienes hicieron 1700 escuelas y 17 universidades públicas, Menem hizo 7 escuelas, De la Rúa, cero. Los K marcaron un camino a seguir, hay que seguir invirtiendo y recuperar la escuela pública".-" Yo como mamá de hijos que están en secundaria entiendo el reclamo de los docentes, pero si veo que también salen perjudicados los chicos ya que los apuran con los temas y no les dan el tiempo de aprender esos temas nuevos. Gracias".-"Los elementos de limpieza los provee la cooperadora, con lo poco que recaudan".-"Que me perdone esta nena, pero el tema salarial de los docentes no es problema de los chicos, que vaya igual por más que no vayan docentes".-"Antes, las clases comenzaban en tiempo y forma. Ahora nooo. Sin embargo hay docentes como los políticos, andan en autos último modelo y no les alcanza el sueldo ¡Qué vergüenza!"-"Sino pregúntense a qué se debe que cada vez hay más chicos repitentes o que se llevan tantas materias".-"La estudiante que está en vivo hablando de educación no sabe ni hablar, ni expresarse. Ahí está el problema central de la educación argentina. Por eso también hay que luchar. Dijo que los responsables son Macri y Varisco ¡Hablemos de las bajadas de línea que les hacen! Sabiendo que depende de provincia la educación".-"Soy de Bajada Grande. Mi hija va a la secundaria de la escuela Baxada y en la inscripción cobraron 400 pesos. Es una vergüenza".-"Esa medida de no cobrar cuota de parte del Consejo de Educación, que saco esa resolución, está mal, porque si no sale de los padres ese dinero sale de los docentes. Pero siempre fue así, que el docente saca de su bolsillo... pero a veces algunos papis no colaboran. Me parece importante que los padres también se den cuenta de esto y si no pueden colaborar con esto, que colaboren ayudando en algo de la institución. La verdad que no creo que sea así, que se deje un niño fuera porque no pago la cuota. El estado se deslinda de sus responsabilidades porque existe la cooperadora".-"Una pregunta ¿alguien sabe el monto de SOS? Porque nunca muestran las pólizas a los padres".-"Mis hijas son alumnas de la escuela Centenario. La modalidad de reinscribir al alumno año a año es la manera que tienen de cobrar cooperadora e inscripción. Me pasó que no tenía el dinero para comprar la ficha y mi hija iba a perder el banco. Fue horrible, sentí impotencia por no poder comprar la ficha. Las compañeras de mi hija me dieron para comprar la ficha y así pude inscribirla. Siendo que es alumna desde el primario. Soy una mamá que acompaña todo el año a mis hijas".-"Buenas noches, programa El Ventilador... les quiero contar que la escuela del secundario del Centenario nos cobró 800 pesos para inscribir a los chicos, prácticamente obligando".-"¿Por qué los políticos en vez de ensuciar las paredes con pintadas, no lo hacen con útiles escolares, productos de limpieza?".-" No creo que tengamos que tapar incumplimiento del Estado. Las escuelas haciendo ese tipo de actividades están haciendo el trabajo que el gobierno no realiza. Dejen de cobrar, y a cada alumno que debe comuníquense lo que el Estado aporta. Dos semanas sin limpiar o limpiando con lo que manda el CGE y veremos qué hacemos. Se critica a los directivos, más que nada, en vez de ir a reclamar a los que son responsables".-"El Estado provincial sigue incumplimiento la ley de educación provincial. Nunca se abrieron los jardines maternales en las escuelas nocturnas"."Yo soy un adulto mayor y les digo que las cooperadoras suplen muchas cosas, ya que el presupuesto que da el gobierno no les alcanza. Por ejemplo, no tiene lavandina, no hay trapos de piso, los focos LED? Y así tantas cosas. Yo apoyo a la cooperadora, porque sé cómo trabajan para el bien del establecimiento y el bienestar de los alumnos".-"Respecto de la propuesta de que los docentes nos manifestemos a contraturno del trabajo. Quiero aclarar que muchos docentes que son profesores trabajamos en varias escuelas y en los tres turnos".-"Desde enero se está planteando al gobernador la apertura de paritarias y es él el que dilata todo esto. Ahora somos los docentes los culpables de que no comiencen las clases".-"La propuesta de la sra periodista no es viable... Los docentes en su mayoría trabajamos todo el día, es decir, en doble y hasta triple turno. Soy Lili, docente, trabajo doble turno para tener un sueldo digno a fin de mes. En las privadas también los docentes hacen paros".-"Ustedes que son periodistas busquen la nota donde Bordet prometió el año pasado que ningún empleado de la provincia cobraría menos que el índice de inflación".-"Mañana en Santa Teresita, primaria no inicia el ciclo lectivo y es privada".-"No se olviden de los profesores. No todos son maestros en una escuela. Los profesores nos pasamos el día de escuela en escuela con los gastos que eso demanda. Con escuelas que no están en condiciones. Yendo al baño en condiciones poco adecuadas. Comiendo alguna cosita de camino de una escuela a la otra que llevamos de vianda".-"Si los pocos aumentos que les dan a los docentes de públicas se los dieran también a los docentes de escuelas privadas vamos a ver si no hicieran paros".-"Simple. Compará la carpeta de una escuela de cada tipo cuantas hojas tiene cada una. Hagan paro y marchen con recibo de sueldo en mano".-"Las familias eligen las escuelas privadas solamente porque son guarderías ilustradas. Los egresados de la escuela pública son verdaderos ciudadanos. Los egresados de la privada no tienen idea de lo que es la calle".-"La verdad que el tema es bastante complejo. Considero que los docentes deberían ser de los mejores pagos, pues la educación es lo más importante para crecer como sociedad, como país, pero la realidad nos muestra que no tenemos docentes con vocación, los tenemos por necesidad laboral y es ahí cuando se distorsiona el rol, pues para un cargo tenemos tres o cuatro docentes, dado que termina dando clases, el suplente, del suplente, del suplente y obviamente a todos hay que pagarles un sueldo y eso genera que no dé para pagar como corresponde. Yo soy empleado, si me enfermo me descuentan cómo corresponde y no tenemos suplentes. Es así, por lo menos es lo que pienso".-"El gobierno debería dejar de pagar los sueldos a las escuelas de gestión privada".-"Es triste ver como la panelista reduce su visión sobre la lucha docente al sueldo... es mucho más amplio el reclamo. Sin las escuelas que no tienen la infraestructura...los recursos humanos y materiales. Y las paritarias nacionales tienen que ver con decisiones de ajuste nacional".-"Tepsich, la invitamos a estar con los chicos dentro de la escuela, sobre todo cuando llueve y se electrocutan las paredes... Yo a mis hijos no los llevo".-"El problema de la educación es histórico. Siempre tuvieron salarios magros. Y cuando yo iba a la secundaria (hace 50 años) teníamos que pagar los vidrios del aula que se rompían, tizas y borradores. Mi hijo hizo toda la escuela con paro. Y cuando llegó a la facultad tuve que ponerle profesores particulares en el propedéutico para nivelar".-"Pregunto ¿cuándo van a empezar a respetar al docente?".-"Es una lástima que no empiezan las clases ya que el dinero no alcanza para nada".-"Jardín de escuela Normal cobra 800 pesos más lista de materiales".-"¿por qué no hablan de las falsas carpetas médicas que sacan los docentes?".-"Es verdad que si no pagás la inscripción no los anotan, siempre fue así y los maestros lo saben".-"¿Empiezan las clases mañana o no? Mi nena va a la Escuela Sarmiento y no tenemos ninguna novedad".-"Soy docente jubilada y en mis 30 años de docente siempre hice paro, luchar también es enseñar, las escuelas no son guarderías. Es una vergüenza que la panelista esté bajando la línea de Vidal diciendo con los chicos en las aulas, no entiende nada. Espero lo pasen porque jamás pasan mis mensajes".-"En la escuela donde iba mi hija nos daban opciones de cubrir la cuota de cooperadora con trabajo que cada uno de los padres pudiera realizar porque necesitaban que la persona fuera inscripto, monotributista o que expidiera factura para después ellos presentarla al consejo y que el trabajo a su vez fuera garantido".-"Con la cuota de cooperadora se pagaban también los cartuchos de tintas y las resmas de hojas que se utilizan para mandar los comunicados a los chicos así que hay mucho consumo de esto dada la cantidad de alumnos".-"¿cuándo empiezan las clases? Soy, mamá de la escuela Santa Fe".-"La lista de materiales se pide lo que se necesita... los docentes piden lo esencial... lo que pasa es que siempre puso el docente o la institución y hoy por hoy con la crisis ya no damos abasto".-"Las ambulancias que el gobierno entregó a los hospitales públicos, aunque sea dos debieron destinarlas al Consejo General de Educación para las escuelas".-"La situación económica y salarial es a nivel general, todos estamos igual, y no todos hacemos paros. Que dejen de llorar".-¿Por qué el señor de Agmer no responde cuánto cobran los maestros?".-"Estoy viendo el programa como todas las noches. Les comento: mi hijo va a la escuela Magnasco, turno noche, está cursando el último año. Fue la semana pasada a reinscribirse y le cobraron 500 pesos que, si no pagaba, no podía empezar las clases. Ni hablar si tiene que pedir un certificado de alumno regular y saben. Suerte que lo pudo pagar con la beca Progresar, porque no tenemos sueldo, tampoco asignación. Vivimos el día a día somos humildes, pero mi hijo quiere seguir progresando".-"Yo también fui empleada pública. Mi lugar de trabajo era a 30 km de Paraná. Y a nosotros el gobierno jamás nos dio para el transporte ¿por qué a los docentes les tienen que dar?"-"Muchos docentes estamos trabajando doble turno porque no alcanza".-"Estoy de acuerdo con el reclamo, pero no se pensó por un momento que todos los trabajadores sufrimos eso. No son los únicos que padecen el problema económico.... Hay que ser más solidarios con los demás. No todos pueden parar el país".-"Tengo compañeras del interior que para trabajar en las instituciones hacen dedo porque no les alcanza el dinero para pagar el transporte. Se piden marcas porque es la mejor calidad y son más duraderas".-"Buenas noches, para la mamá que mandó la lista de útiles de jardín, que no se queje. El Cristo es una escuela privada, que los pague o los mande a una escuela pública..."-"En mí época nos pasábamos los útiles escolares. No comprábamos todos los años nuevos".-"En el Liceo si no tenés la vestimenta de la escuela este año no te dejan entrar. Es el de calle Toscanini".-"Hablando de uniformes, a mi hija le pidieron 2 remeras, una para todos los días y otra para Educación Física, las dos salieron $700. A comprar en un negocio específico".-"Entiendo que son escuelas públicas y que el Estado debería estar presente, pero también pensemos que tendríamos que mirar y proteger la educación de nuestros niños".