Vuelta a clases: Entre el paro y la canasta escolar

Aumento de la canasta escolar

Antes y ahora

Finalmente, este miércoles 6 de marzo, las clases no empezarán con normalidad en todas las escuelas de Entre Ríos. Es porque el sindicato Agmer, en línea con lo dispuesto por la organización gremial nacional Ctera, resolvió adherir al paro dispuesto para el miércoles y jueves en todo el país y también sumar una huelga para el viernes 8 de marzo, en conmemoración al día internacional de la mujer trabajadora.Pero en Entre Ríos, además, hay razones propias para defender el paro por parte de los trabajadores de la Educación. Y eso responde a una oferta salarial presentada por el Gobierno provincial que los gremios consideraron insuficiente y muy lejana a las expectativas del sector.¿Qué propuso el Gobierno provincial? Un aumento del 15 por ciento en dos cuotas, una en marzo y otra en mayo, que fue rechazada. Los sindicatos Agmer y AMET sostienen que ese porcentaje sólo alcanzaría para cubrir los montos que vienen desfasados todavía de la negociación salarial del año pasado.Ahora, la discusión está en pausa mientras el gremio mayoritario provincial aguarda una nueva propuesta para antes del viernes y, si eso no ocurre, estaríamos en las puertas de un nuevo paro de 72 horas para la semana que viene.Mientras tanto, el gobernador Gustavo Bordet adelantó que los docentes cobrarán igualmente un aumento en marzo, aunque puso como condición que las negociaciones continúen con los alumnos en las aulas.En esta vuelta a clases, adentro de la mochila también habrá que poner el aumento de precios en los útiles escolares.Según datos recientes, la suba en artículos de librería y textos escolares, registró un aumento promedio del 42 por ciento en relación con el año pasado.El costo elevado de los materiales es un golpe más al bolsillo de los ciudadanos y se suma al incremento en el precio de los alimentos, de la indumentaria y del combustible, todas variables que también impactan en las comunidades educativas.¿Cómo elegir qué útiles comprar y dónde?Para la canasta escolar, ¿también se recurre a los negocios de venta mayorista?Y sabiendo que la crisis económica se siente en la mayoría de las familias: ¿Puede la escuela desconocer la realidad de los alumnos y establecer un listado de elementos escolares con marcas específicas?Un caso distinto y que nos conmovió a todos fue el del maestro entrerriano de Ceibas, Christian Leissa, quien fue noticia la semana pasada al volverse viral el listado de materiales que elaboró. En él invita a los alumnos a reciclar y reutilizar, a regalar lo que no usen y llevar a las aulas curiosidad, empatía y respeto. Un ejemplo que imitaron otras escuelas de la provincia.La comparación entre la escuela de antes y la escuela de ahora es un tema siempre presente entre las conversaciones familiares y de amigos."Eso en mis tiempos no pasada""Cuando hablaba el maestro no volaba ni una mosca""Los chicos de hoy no se interesan por nada".Frases de ese tipo suelen describir cómo el paso del tiempo cambió la relación entre unos y otros, pero también de qué forma se transformaron los modos de enseñar y de aprender.Son muchas las puntas para el debate: ¿Es la falta de disciplina uno de los problemas más importantes de la escuela actúa? ¿Cómo afecta eso la autoridad del maestro? ¿Es necesaria la vocación para ser docente?Y por otro lado, quien está frente al aula ¿tiene las herramientas necesarias para imponer el orden en la clase, lo acompañan las autoridades?¿Cumplen las familias con su rol en cuanto a la educación de los chicos?¿Se infunde el respeto al docente desde la casa?

"El derecho social a la educación lo debe garantizar el Estado"

, argumentó: "El derecho social a la educación lo debe garantizar el Estado. En nuestro pliego de reivindicaciones no solo planteamos la cuestión salarial, si no también, la cuota para la copa de leche, la partida para comedores escolares, exigimos mejores condiciones para el desarrollo del aprendizaje de los niños y para que el docente pueda realizar su tarea de forma digna"."Cuando convocamos a las medidas de acción entendemos que debemos ser prudentes y en función de conseguir el acompañamiento de la comunidad educativa", indicó, al tiempo que comentó: "Un docente que recién se inicia gana 15.200 pesos en la provincia"."Recibimos el acompañamiento de los padres y cuando nos plantean un derecho por sobre otro, decimos que son los docentes los que hoy sostienen la escuela pública", amplió."La escuela pública sufre de un desfinanciamiento desde los años ´70 y para mejorar la calidad educativa debiera ir acompañado de capacitación y formación permanente, salarios dignos, y una paritaria nacional, que tenía por objetivo, equiparar el salario docente, porque la diferencia salarial entre docentes de distintas provincias, llega a ser de casi 10.000 pesos", justifió el sindicalista.Para Balcala, "El tema del paro es reducir la cuestión, porque qué pasa con los miles de alumnos que terminan la secundaria, hay un proyecto de país que los contenga", se preguntó."Desde febrero pedimos una propuesta salarial al gobierno provincial. Exigimos que se pague el defasaje del 14.6% que quedó del 2018 y para este año, un instrumento que puede ser una cláusula gatillo que nos garantice no perder salario".

"No hay estadísticas sobre escuelas en condiciones para empezar las clases"

, adelantó que "el nivel de acatamiento al paro será del 100% porque todos los docentes adherirán a la medida de fuerza". Y acto seguido, explicó que, "muchas escuelas de la provincia no comenzaran las clases porque, o están en obra o hay obras que no se realizaron, con lo cual, no están dadas las condiciones edilicias para que los chicos inicien las clases"."Se habla de las medidas de fuerza de los docentes, y de la cantidad de horas en las que los chicos no estarán en el aula, pero no hay estadísticas respecto de escuelas en condiciones para empezar las clases", apuntó.Respecto de la infraestructura escolar, comentó: "En diciembre llegó la partida de limpieza del mes de octubre con un refuerzo por vacaciones por 750 pesos, que debe ser gastado en productos de limpieza"."No cobramos ni cuota de ingreso ni de cooperadora, en ningún momento del año", remarcó. Y en ese sentido, advirtió: "Hay demasiados chicos llegan a la escuela sin los útiles. Tenemos padres que preguntan si tenemos zapatillas y remeras".Sobre la implementación de las cooperadoras escolares, explicó: "Si recordamos que las cooperadoras de las escuelas vulnerables están conformadas, en su mayoría, por docentes y por lo tanto, los eventos son promocionados por los docentes y asisten los mismos docentes, sus familiares, y algunos papás y alumnos; el dinero de cooperadora nos ayuda a solventar un montón de gastos, desde recursos didácticos básicos, como las tizas, hasta la compra de un caño que debe ser reparado porque Arquitectura solo envía a la cuadrilla para que lo repare"."Los docentes, con el dinero de cooperadora, pagamos la cuenta del teléfono fijo, porque necesitamos comunicarnos con los padres", indicó.Y continuó: "La Dirección Departamental de Escuela pide un montón de trámites que envía a través de e-mail pero la escuela tiene que devolverlo en formato papel, costos que bancamos los docentes"."Cada alumno tiene su seguro escolar, pero si un alumno se accidenta hay que trasladarlo, y si el 107 no llega, se lo asiste a través del Servicio de Emergencias, que el año pasado tenía un costo de 1700 pesos por mes", comentó.

"Trabajamos para pagar el traslado"

, respecto del comienzo de clases en unas escuelas y en otras no, diferenció: "Se comparan variables diferentes, calidad y cantidad; siendo que en las Olimpiadas, las escuelas públicas obtienen mejores lugares que las privadas".Respecto del salario docente, señaló: "En el interior, los docentes tenemos que viajar en colectivo o en auto, y tenemos que pagar elevados costos de pasajes o de combustible. Trabajamos para pagar el traslado".

"El paro puede ser llevado al aula como un modo de enseñanza"

, en tanto docente y ex integrante de cooperadora, comentó que, "a los padres mucho no les gustan los paros, hay algunos comprenden y otros que no profundizan más allá y solo se queda en la comodidad que puede llegar a generar el no comienzo de clases"."El paro, como medida de fuerza, puede ser llevado al aula para trabajarlo como un modo de enseñar también para que los alumnos discutan, sepan y entiendan la lucha docente. Para que el paro no sea solo una cuestión de malestar, y si bien no se comparte el modo de protesta, la lucha es lo de siempre", sentenció.Respecto del cobro de un monto de dinero por cooperadora, Moro advirtió: "Se naturalizó que la cooperadora es una obligación, pero éste es un espacio de trabajo para convocar a los padres y desde donde se organizan actividades para recaudar fondos que ayuden a la escuela a cubrir cosas que el Estado no cubre".Sobre la participación de los padres, comentó que "depende de cómo se los convoque". "Hay temor por la responsabilidad, pero en tanto seamos más los que estamos, hay menos trabajos por repartir", instó.

"Queremos un sueldo digno para poder trabajar"

, señaló: "La política de Estado en Educación es siempre la misma, deja mucho que desear y los que tienen que manejarla, lamentablemente no lo hacen"."Lo que todos queremos es ver que los chicos entren al aula, con un sueldo digno para poder trabajar", sentenció. "Te llaman para arreglarlo una semana antes del comienzo de clases, cuando los docentes pedimos que se hable antes, en agosto u octubre".

"Todos queremos empezar las clases, la cuestiones es en qué condiciones"

, confirmó: "Todos queremos empezar las clases, la cuestiones es en qué condiciones, porque los docentes piden un aumento salarial que no les dan, se nos caen los techos de la escuela, cuando llueve se pueden electrificar las paredes, porque los chicos no pueden ir a rendir porque no tienen para la SUBE, porque no se da Educación Sexual Integral poniendo en riesgo a las compañeras que son víctimas de noviazgos violentos.. no podemos tener clases en esas condiciones"."Hubo una escuela en la que los chicos se sentaban en tachos, se movilizaron y las sillas llegaron al otro día, lo cual quiere decir que las sillas estaban, no fue que llegaron de un día para el otro", rememoró."Queremos tener clases pero no tenemos las condiciones, y los responsables son los gobiernos municipal, provincial y nacional", apuntó.

"Con cooperadora se cubrían todas las necesidades de la escuela"

, respecto de las cooperadoras escolares, indicó: "Antes se cobraba cooperadora, era una obligación, pero desde hace dos años, se implementaron otras formas de colaborar en las que cada padre aportaba lo que podía, desde arreglar ventiladores fue una forma real de cooperativismo. Con el cambio de integrantes de cooperadora, se volvió al método anterior, siendo que descubrimos que con la manera de trabajo que impulsamos se cubrían todas las necesidades de la escuela".

"Los docentes se merecen lo que reclaman"

, señaló: "Los docentes nos ensenan que hay algo que el Estado no les está dando y que hay que reclamarlo porque se lo merecen"."Quien dice que trabajen a la mañana y reclamen de tarde; justamente, no pueden hacerlo porque no les alcanza y trabajan de mañana de tarde y de noche", aclaró.