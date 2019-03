"El gobierno favorece a los más fuertes", afirmó Pablo Moyano desde el Vaticano

Desde el Vaticano, donde se desarrolla la Cumbre del "Transporte Internacional por el Cambio Climático, Tráfico Humano y Nuevas Tecnologías", el líder de Camioneros, Pablo Moyano, apuntó nuevamente contra la gestión de Mauricio Macri. "Siempre inclinó la balanza hacia el lado más fuerte, no en favor de los trabajadores", disparó.El dirigente camionero, que mañana estará presente en la audiencia general que Francisco encabeza todos los miércoles, recordó a Juan Domingo Perón, "quien dignificó a los trabajadores, porque decía que ellos generan la riquezas de los países. Ya en el año 1951 afirmaba que las consecuencias de las nuevas tecnologías y el consumismo iba a impactar en el ambiente y provocaría cambio climático".Trazando un paralelismo, Pablo Moyano -un crítico reconocido de la gestión de Mauricio Macri- llegó a Cambiemos, tildado como "el gobierno de derecha que nos ataca"."Ni bien inicio su gestión viene favoreciendo económicamente a sectores concentrados como la minería y el agro, pero que al momento de producirse reclamos gremiales contra la flexibilización o reforma laboral que va contra las condiciones salariales y de trabajo en respecto a la salud y el medio ambiente, siempre inclinó el gobierno de Macri la balanza hacia el lado más fuerte, no en favor de los trabajadores", resumió.Moyano, quien encabezó la comitiva de transportistas que viajaron a Italia, añadió que "quieren imponer el mal llamado costo laboral en la logística con los empresarios y gobiernos de derecha que quieren ir contra los trabajadores cuando es el gobierno que debe bajar los impuestos para las empresas, no ir contra los trabajadores".Además del vicepresidente de Independiente, este lunes hablaron (en la primera jornada de la cumbre) el líder del sindicato de Peajes, Sergio Sánchez; el aeronavegante, Juan Pablo Brey; el camionero, Omar Pérez; y el arzobispo Marcelo Sánchez Sorondo.