Kicillof afirmó: para el FMI el programa económico del gobierno es insostenible

Además, el ex ministro de Economía subrayó que "una parte importante de los grandes empresarios nacionales no está conforme con esta política", mientras puntualizó que "los grandes bancos argentinos también están enojados con el Gobierno".



El dirigente opositor se refirió a la reunión que mantuvo semanas atrás con los funcionarios del FMI, a la que calificó como "muy interesante".



"Estaban tratando de agitar el fantasma de que el Fondo no se juntaría ni a charlar con nadie que no fuera del Gobierno de Macri", criticó.

En ese sentido, Kicillof señaló que al organismo "le preocupa el crecimiento y la inclusión social".



"El propio Fondo está aceptando que fue llamado para la emergencia. Son unos bomberos del desastre que armó Macri", apuntó.



Y resaltó: "Entiende que este programa es insostenible, que mantener estabilidad cambiaria a costo de tasas de interés del 70 ó 50 por ciento es ese tipo de remedios que matan al enfermo".



En diálogo con El Destape Radio, Kicillof argumentó: "Nosotros teníamos corridas porque había algo de actividad económica. Ahora no hay nada. Es la paz de los cementerios lo que generaron con esta tasa de interés".



Asimismo, el legislador nacional remarcó que el crédito solicitado por el Gobierno es el "más grande de toda la historia del FMI" y afirmó que fue brindado "a un país que tres años antes no necesitaba plata".



"El FMI se va a sentar con el Gobierno que venga, sea del signo que sea", estimó el dirigente del Frente para la Victoria.



Finalmente, analizó que con la gestión de Cambiemos "hay tres ganadores", los cuales se vinculan con "el sector exportador agrario concentrado, energético y financiero".

NA