Del escenario a las urnas: "La Bomba Tucumana" será candidata a legisladora

"La Bomba Tucumana" será candidata a legisladora por el oficialismo en Tucumán. "He decidido ayudar políticamente al Gobernador (Juan Manzur), voy a ir como candidata a legisladora por nuestra capital", anunció la cantante tropical Gladys Jímenez.Desde 2015 la intérprete de "La pollera amarilla" había sido asesora de Cultura del intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, pero a fines de enero decidió sumarse a las filas del Gobierno provincial. Ahora, un mes después,el gobernador Manzur le otorga la oportunidad de presentarse a un cargo electivo. "Estoy henchida de felicidad por poderles comunicar que voy a ser legisladora por San Miguel de Tucumán", manifestó Gladys, y de paso pronóstico una victoria en las urnas.Las primeras figuras populares que se acercaron a Manzur durante los últimos meses fueron los futbolistas de Atlético Luis Miguel "Pulguita" Rodríguez y Guillermo "Bebe" Acosta. El 24 de enero, "La Bomba Tucumana" visitó al mandatario en la Casa de Gobierno y se sumó a la lista. "Hoy tuve la grata sorpresa de que nuestra 'Bomba Tucumana' viene y me dice que quiere ayudarnos. Gladys es muy querida y admirada. No tengo más que palabras de agradecimiento para ella, que triunfó y quiere sumarse para ayudar", expresó Manzur en aquella oportunidad.Por su parte, la cantantes transmitió su agradecimiento al jefe de Estado provincial. "El Gobernador me da la posibilidad de ponerme a su lado y hacer realidad mi sueño de poder ayudar desde otro lugar. A Tucumán le debo mucho y esto va a ser una forma de devolver todo lo que me han dado", comentó.Respecto a las elecciones presidenciales, la cantante adelantó su preferencia por el kirchnerismo: "a nivel nacional, si vuelve Cristina (Fernández de Kirchner) estaré apoyándola porque me gusta su hablar, es una mujer divina". Las listas de candidatos por el oficialismo pueden arrojar más sorpresas en los próximos días.