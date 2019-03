"No va a haber paro; las clases empiezan el 6", dijo el ministro de Educación

Política Agmer rechazó la propuesta salarial y se suma al paro nacional de CTERA

La respuesta del ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, fue contundente respecto a la medida de fuerza planteada por Cetera al afirmar que "no va a haber paro" el próximo 6 de marzo porque "el gremio es un partido político opositor al Gobierno y sus representados ya se dieron cuenta de eso, así que los docentes irán a las aulas".Además, el funcionario sostuvo que "Ctera es un partido político opositor al Gobierno y sus representados ya se dieron cuenta de eso, así que los docentes irán a las aulas".El ministro aclaró que no habrá huelga porque "hubo acuerdos" en distintas partes del país, y, además, porque "Ctera es el único de los cuatro gremios nacionales que ha llamado al paro, y con los acuerdos, han perdido fuerza en las provincias".Agregó que "en algunos casos, como este, los docentes son mucho mejor que sus representantes (sindicalistas), y eso ha pasado, y se están dando cuenta"."El paro es para crear confusión y que en los medios salgan a decir que no empiezan las clases, y no es así. Las clases empiezan el 6 de marzo", remarcó.Además, analizó que "Ctera era un gremio en la época de Marta Mafei, pero ahora es un partido político dentro de Unidad Ciudadana, lo que me exime de cualquier comentario, y el objetivo es político", remató.También se refirió a que el salario de un docente "que recién empieza, jornada completa, es de unos 48.000 pesos", tras lo cual consideró que es un sueldo de "una chica que recién empieza y trabaja ocho horas como cualquiera de nosotros"."Todos sabemos desde diciembre que este paro ya había sido decretado; lo que hicieron ayer fue formalizarlo", sintetizó el titular del área educativa.