"Dimos muestras de lo que hemos hecho y de lo sabemos hacer por la ciudad"

En la sesión de este viernes, el intendente Sergio Varisco presentó ante los concejales que integran la legislatura local, una memoria detallada de su administración y las principales acciones de gobierno previstas para este año."Los protocolos de la democracia no son formalismos. Vengo a rendir cuentas ante el pueblo mismo, de lo hecho hasta ahora, la ciudad es escenario de numerosas obras públicas, hechas en licitaciones claras y transparentes. Nunca existió que haya tantas frentes de obra. No ha sido una tarea sencilla pasar de un municipio de la quietud al movimiento", resaltó el intendente.Al mismo tiempo aseveró: "La ciudad es mucho más que agua y cloaca, es educación, salud y seguridad, si bien esto corresponde al gobierno provincial, además de la inclusión social de todos los sectores".De acuerdo a lo detallado por Varisco "Nunca ha habido tanta inversión en materia vial" en la ciudad, precisando que en la gestión "llevamos más de 3000 cuadras intervenidas y al final de la gestión tendremos 5000 en todo el ejido"."La planificación significa que la ciudad no debe limitarse solo al ejido de la ciudad. Se incorpora la planificación teniendo en cuenta a las ciudades colindantes a la ciudad de Paraná y de Santa Fe. Esta micro región implica tener en cuenta los accesos viales, para el transporte público se han creado nuevas líneas de transporte, las de Paraná- Colonia Avellaneda, Paraná- San Benito, Paraná-Sauce Montrull, Paraná- Oro Verde"."Estamos terminando con la precariedad laboral, hemos bajado la incidencia del rubro personal que es solo el 56,6 por ciento en este presupuesto", manifestó Varisco.

"El municipio está en muy buen estado, con 800 millones de pesos de superávit"

El intendente de Paraná, Sergio Varisco

Aseveró que está pronto a enviarse al HCD "un nuevo codifico de edificación".En lo referente a transporte urbano, el intendente entendió que a través de Buses Paraná, "hemos tenido notorias mejoras". Aseveró que "se ampliaron en más de 200 mil los kilómetros diarios, hoy contamos con el boleto más barato del país. Envié un proyecto para aumentar el boleto, teniendo en cuenta la inflación, además de que se ha dejado de subsidiar desde Nación. Pero desde la municipalidad queremos seguir subsidiando y que no suba más allá de los 20 pesos, lo que nos va a permitir seguir teniendo el boleto más barato del país"."Lo único que pretendemos es el lugar que nos coloque la ciudadanía, vamos a estar mirando a la cara a cada uno de nuestros vecinos. Los que estamos acá sabemos de los riesgos de la política y cada paranaense sabe de nuestro patrimonio y que tenemos los sueldos más bajos", hizo hincapié.En el mismo sentido, dijo: "Podemos estar con la frente en alto y saludar a nuestros vecinos" y agregó: "Somos lo que somos; seguramente vamos a participar de las futuras elecciones. Podemos estar con la frente en alto, andar sin chofer y sin custodia por las calles de la ciudad"."Hemos dado muestra los catorce concejales y el Ejecutivo hemos dado muestras de lo que hemos hecho y de lo sabemos hacer por la ciudad de Paraná, más allá de las penurias personales, vamos a seguir con la tarea. Les habla Sergio Varisco, un hombre de la UCR, al frente de la ciudad de Paraná", resaltó.El periodo de sesiones ordinarias se extenderá hasta el día 30 de noviembre próximo.A la ceremonia fueron invitadas autoridades civiles, militares, religiosas y la ciudadanía en general., tras su discurso de apertura de las sesiones del HCD, en diálogo con, aseveró: "Este momento encuentra al municipio en muy buen estado, con 800 millones de pesos de superávit en distintas cuentas y con un plan de obras públicas que no se ha visto en la ciudad de Paraná".Respecto de las obras a las que se refirió en su discurso, resaltó: "La Sala Mayo son casi 30 millones de pesos, con nuevo centro gastronómico, aire acondicionado, nuevo techo, nuevo piso. Hay un plan de obras públicas importantes que se va a terminar en nuestra gestión. También anuncié lo que necesitamos este año, un nuevo Mercado El Charrúa, ampliar el Parque Industrial, necesitamos seguir trabajando en lo que es innovación y empleo".Asimismo puso relevancia que el suyo fue "un discurso en donde no criticamos a nadie y nos hicimos cargo del municipio"."La ciudad tiene que dejar de ser una ciudad de servicios terciarios, es una ciudad productiva. En esto hay cuestiones fundamentales, la obra pública, el turismo, el Parque Industrial y el Parque tecnológico, y una quinta: el Mercado Frutihortícola. En estas cuestiones nosotros hemos avanzado muchísimo", destacó el intendente en diálogo conEn tanto, apuntó: "En el último año, el aumento salarial fue del 53 %, el aumento del mínimo vital fue del 55 %, siempre estamos por encima de la inflación".