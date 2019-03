Yohana Fucks habló de su candidatura y de hacer política desde el sindicalismo

Críticas

Yohana Fucks, la docente entrerriana que en 2016 adquirió repercusión pública nacional e internacional por una carta dirigida a Messi, volvió a sorprender: es precandidata concejal en Viale, su ciudad, por una de las líneas internas de la coalición Cambiemos.Fucks, militante de la Agrupación Rojo y Negro de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), se coló, tras aquella carta, en la agenda del Gobierno Nacional. Y mantuvo sucesivos encuentros en su casa, de Viale, con dos ministros del gabinete del presidente Mauricio Macri.A su casa llegaron, primero, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; y después, quien entonces cumplía funciones de ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich.Guillermo Zampedri, secretario gremial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), observó críticamente la postulación de la docente. Zampedri consideró que "es muy difícil defender la escuela pública, defender a los trabajadores, tener perspectiva de clase de trabajadora, defender la paritaria nacional, defender la inclusión en la escuela y a la vez ser candidato de Cambiemos. Esto no me cierra".Yohana Fucks integró la conducción de la filial Viale de Agmer, y estuvo enrolada en la Agrupación Rojo y Negro. Pero ahora ya no tiene responsabilidad de conducción gremial y se alejó de la Rojo y Negro. Y sostiene que ese alejamiento no se dio en los mejores términos."Mi alejamiento del sindicato se dio por distintas diferencias y porque el sindicato fue un lugar en el que intenté luchar y construir desde adentro. Pero recibí muchas críticas y hubo puertas que me cerraron. Fueron muy crueles conmigo. Por eso decidí irme de un lugar que no considero que sea democrático", señala la maestra oriunda de Viale.A la docente le cuestionaron que, tras aquella carta a Messi y su mediatización, recibió en su casa de Viale la visita del entonces ministro de Educación, Esteban Bullrich, y del ministro del Interior, Rogelio Frigerio."A Bullrich le pude plantear un montón de situaciones que vivían los docentes en ese momento. La idea fue siempre tener esos lugares de diálogo para tratar de conseguir algo, aunque después no se consiguiera mucho. Bullrich vino a hablar conmigo. Si hubiera querido hablar con alguien del sindicato, hubiera ido al sindicato. El encuentro con Bullrich lo hice público e invité a muchos docentes para que participaran de esa reunión. Pero se me condenó y se me juzgó de una manera que para nada lo merecía. Yo estaba levantando las banderas de todos los docentes", sostiene.En declaraciones a, dijo que aceptó la precandidatura a concejal por la coalición Cambiemos a pesar de su mirada crítica hacia el Gobierno nacional. "He tratado por todos los medios de visibilizar el trabajo de los maestros, y de hacer frente a la condena social que cae sobre nosotros cuando hacemos paros. Ahora se presenta esta oportunidad. En estos tres años, vi gente que yo apoyé con mi voto y que me decepcionó. Entendí que los lugares hay que ocuparlos, porque de otro modo los ocupa gente que nos defrauda. Y entiendo que no es bueno estar siempre del lado de la queja y del reclamo. Eso no siempre suma", apunta la docente según publicóYohana Fucks se mostró sorprendida por las críticas que hubo a su precandidatura en Cambiemos. "Hoy adentro del sindicato todo el mundo manifiesta sus ideas partidarias, militan en el sindicato, llevan a la par de su cargo gremial precandidaturas. Ha sucedido antes. Yo no lo hice a eso. Cuando estuve en el sindicato, defendía los derechos de los docentes, sin ningún protagonismo. Sí hice mucha militancia gremial, mucha lucha en la calle. Si las cosas hay que cambiarlas, tenemos que hacerlo desde adentro. Yo soy radical. Hoy mi partido está en este frente. Me toca estar desde adentro. Asumí con el objetivo de cambiar", apuntó.En tono crítico, asegura que "tenía muchas ganas de poner toda mi energía en función de crecer y presentar propuestas dentro del sindicato y no me dejaron. No estoy más en la agrupación Rojo y Negro porque no fueron democráticos conmigo y así sucedió con muchas otras personas. Dentro de Integración (la lista que conduce a nivel provincial Agmer), también sucede".Y al responder las críticas del secretario gremial de Agmer, dijo que "hablar de incoherencias en lo sindical es muy delicado. (Roberto) Baradel nos invita a sumarnos a una lucha de tres días, a nivel nacional, que es válida, porque la situación del docente es crítica. Pero al mismo tiempo, Baradel habla de precandidaturas del kirchnerismo. Va a actos públicos, partidarios y acá en Entre Ríos ocurre lo mismo. Pegarle a una maestra que desnudó situaciones que el gremio no pudo hacer, me parece un golpe demasiado bajo".