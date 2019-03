La oposición acusó a Macri de pintar "un país de fantasía" y "negar la realidad"

Campaña en marcha

Después de una sesión caliente, como no se recuerda otra en años, la oposición criticó en durísimos términos el contenido y el tono del discurso de Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa.Diputados y senadores de distintos bloques coincidieron en que el mensaje del Presidente estuvo "alejado de la realidad", vinculado a "un país de fantasía", sin precisiones sobre la agenda legislativa de este año y pensado más como el lanzamiento de la campaña electoral por la reelección que como la puesta en marcha de la actividad oficial del Congreso.La de hoy fue una sesión caliente y tensa no solo por el tono que eligió Macri, -fue particularmente enérgico y gritó en varios tramos de su mensaje-, sino también por la postura que asumió buena parte de la oposición. Durante la hora que duró el discurso hubo gritos e insultos desde las bancas ubicadas a la izquierda del Presidente, donde se sientan los legisladores de la oposición."Macri no dijo cuándo se termina este proceso de ajuste fenomenal a fuerza de aumentos constantes de tarifas que tanto está golpeando a la clase media, a todos los trabajadores y a las empresas que no pueden crecer y generar trabajo", planteó el jefe del bloque del PJ en el Senado, Miguel Pichetto , que también criticó el "el tono y clima barrabrava que se vivió en el recinto" al que describió como "uno de los grandes males de la Argentina.El senador opinó además que el Presidente "perdió una nueva oportunidad para decirle al país cuál es el plan económico" que tiene en mente el Gobierno " para dejar atrás una crisis".Para el jefe del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados , Agustín Rossi , Macri "hizo una arenga a su partido y a sus simpatizantes", se mostró "en modo de campaña electoral" y cuestionó que haya elegido la apertura de sesiones para "iniciar la campaña por la reelección", en lugar de para hablar "como un estadista"."Cuando uno no tiene argumentos apela al enojo y a los gritos", añadió el diputado sobre el tono que dominó buena parte de la alocución y describió el discurso como "un triste último mensaje de quien el 10 de diciembre dejará de ser presidente".Las alusiones al discurso de hoy como el "último" se repitió entre referentes de distintos sectores de la oposición, que aprovecharon para combinar las críticas con las referencias a la necesidad de construir "alternativas" para enfrentar a Cambiemos en las elecciones de octubre.Rossi fue uno de los que se paró de su banca para dirigirse a Macri a los gritos. Ante los periodistas explicó el episodio "El enojo mío viene a partir de que pese a que vimos un operativo de seguridad enorme, como nunca antes, la tercera bandeja [del recinto]estaba llena de militantes de Cambiemos que nos insultaban. Además, el Presidente miraba constantemente para arriba y los arengaba", relató.Opinó además que Macri "fue ofensivo con las mujeres". "Habló de tomar el debate sobre la violencia contra la mujer cuando en este país no se respeta ni siquiera la interrupción legal del embarazo", apuntó en alusión al caso de la niña de 11 años violada a la que esta semana se le practicó una cesárea en lugar de un aborto."El Presidente vino a hacer un acting, un mitín político, no a abrir las sesiones. No dejó una agenda parlamentaria, salvo el remanido tema del Código Penal y el régimen penal juvenil". agregó Camaño. Y remató: "Está totalmente alejado de la realidad, no reconoció ningún tipo de error, nos mintió, nos pintó un país de fantasía que no es la Argentina. Le quedó grande el cargo de presidente".También Victoria Donda , diputada de Libres del Sur cuestionó las referencias de Macri a la situación de las mujeres. "Deje de tomarnos el pelo a las mujeres. Hablar de que bajó el embarazo adolescente cuando hace dos días torturaron a una nena de 11 años es una burla. No se cumple con la Educación Sexual Integral, aumentaron los femicidios y el embarazo adolescente. Lo único que demostró el Presidente es que es un hipócrita", disparó.El jefe del Bloque Justicialista, el salteño Pablo Kosiner fue lapidario. "Según el Presidente todos los problemas siempre es responsabilidad de otro; habla de la herencia recibida y de tormentas externas cuando está gobernando el país hace tres años", opinó.