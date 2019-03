Son 18 listas las que competirán por la Intendencia de Paraná en las PASO

Creer Entre Ríos

El Tribunal Electoral, anoche, puso a disposición en su plataforma digital la información respecto de las listas oficializadas para las PASO 2019 que se llevarán a cabo el próximo 14 de abril del corriente."Esas resoluciones no están firmes, puesto que tras darle publicidad, las personas tienen hasta 24 horas para realizar las impugnaciones que entiendan que correspondan, y la Justicia se expida al respecto", confirmó a, el secretario general del Tribunal Electoral de Entre Ríos, Agustín González. "Hasta el momento no hemos recibido ninguna impugnación", indicó al respecto."Se oficializaron las listas de candidatos a intendentes para los 78 municipios del departamento Paraná y en el caso particular de la ciudad de Paraná,, reveló.En detalle, dentro del Frente Justicialista Creer Entre Ríos hay siete postulantes. Bahl, Schunk, González, Miccelli, Sibulofsky, Ulian y Palacios.Gainza, Varisco y Curvale son los oficializados por el Tribunal Electoral para competir dentro del Frente Cambiemos.Competirán dos fórmulas en el Partido Socialista: Haddad/Gervasoni y Bargagna/Sagasti.Por la Nueva Izquierda-MST se oficializó la fórmula Cáceres Sforza/Giusti.Los postulantes se completan con Sánchez/Marote por Políticas para la República; Gastiasoro/Santomarco de Unidos por el futuro; y Brafa/Warle por la Confederación Vecinalista Entre Ríos.propone a Adán Bahl como precandidato a intendente y a Andrea Soledad Zoff como viceintendenta. Sergio Daniel Granetto encabeza la nómina de concejales, y le siguen Fernanda Facello Gerez, Sergio Edgardo Elizar, Luisina Minni, Sergio David Cáceres, Marta Susana Farias, Nicolas Mathieu, Ana Florencia Ruberto, Ramon Nuñez Claro, Natalia Soledad Osuna, Nicolas Pedro Parera Deniz, Yamina Alejandra Salcedo, Anibal Orlando Gabriel Salamone, Nolba Francisca Velasquez y Carlos Orlando Saboldelli.Roberto Schunk y Cristina Ingleson son la fórmula de la. La nómina de concejales la encabeza Jorge Barreto y se completa con Gina Alzugaray; Sebastián Toobe; Rosana Fusse; Mistura Ruben; Iara Galvez; Marcelo Boeykens; Luciana Cabrera; Marcelo Schneider; Tamara Valdez; Alfredo Caino; Gladis Balbi; Jose Mateo; Monica Mari y Rafael Vicentin., lleva a Gerardo González como precandidato a intendente, junto a Graciela Fabiana Geminiani como viceintendenta. Fermín Almada Galvez encabeza la lista de concejales. Se completa con Antonella María José Romero, Damián Alberto García, Nazarena Belén Villalba, Fernando Emanuel Escoubue, Noelia María Micheloud, Marcelo Iván Álvarez, Fernanda Gabriela Chinnici, Fernando Manuel Zandomeni, Brenda Araceli Salas, Juan Manuel De La Rosa, Jesica Natali Moreyra, Ramiro Jesús González, Damaris Elsa Vázquez e Iván Jesús Martínez.propone a Claudio Sebastián Miccelli como intendente, junto a Andrea Guadalupe Contti como viceintendenta. El listado de concejales es encabezado por Vanesa Estefanía Selenscig, y se completa con Mauro Damián Vera, Yamina Elizabeth Arriondo, Gustavo Raúl Jozami, Cristina Jesús Micheloud, Maximiliano Andrés Aberkon, Natalia Andrea María Hernández, Matías José Ricardo Villalba, Andrea Lorena Torres, Adrián Alberto Ramón Romero, Rita Graciela Altamirano, José Carlos Tablada, Julia Esmeralda González, Pablo Ramón Schneider y Denise Yael Isaac.Integran la fórmula de la, Fernando Enrique Sibulofsky y Stella Maris Ledesma. Carlos Ramón Cáceres encabeza el listado de concejales y le siguen Verónica Victoria Alvarado, Eduardo Esteban Secades, Gilda Romina Maldonado, Ramón Oscar Núñez, Adriana Alejandra Musini, Diego Juan Carlos Paniagua, Ceferina María Angélica Centurión, Enrique Omar Verón, Ivana Araceli Ippolito, Maximiliano Gastón Villa, Natalia María José Franco, José Noel Montes, Natalia Elizabeth Medina y Silvio Manuel Alejandro Cáceres.postula a Cristian Rodrigo Federico Ulian y Alejandro Maximiliano González Carril como intendente y vice; y a Juan Simón Zorrilla como primer concejal. La nómina de concejales titulares se completa con Irma Manuela Benítez, Pablo Luis Folonier, Lorena Gabriela Urrutia, Marcelo Héctor Eduardo Martínez, Cristina Maria Del Carmen Ripari, Gonzalo Sebastián Navarro, Silva María Gema Ontivero, Juan Alberto Martinengo, Adelina Emilia Ester Ale, Rene Alejandro Reynafe, Andrea Cristina Romero, Damián Francisco Jiménez, Laura Mónica De Itati Cis y Osvaldo Cesar Ramírez., postula a Samuel Palacios como precandidato a intendente y Graciela Torres como viceintendenta. El primer concejal es Amado Ramón Altamirano.Se suma la, que postula a Jorge "Kinoto" Vázquez como primer precandidato a concejal, pero no tiene fórmula para la intendencia.que llevaba la fórmula Miguel Ángel Pignolo/Adrián Reyna, no fue oficializada.Emanuel Gainza y Mario Moine componen la fórmula de laIntegran la lista de concejales Maximiliano Martín Rodríguez Paulin, Desiree María del Valle Bauza, Silvia Inés Campos, Ariel Federico Ziperovich, Estela Pilar Boeykens, Néstor Jesús Spesot, Ricardo Augusto Nicolás Nogueira, Andrea del Carmen Firpo.Sergio Varisco y Carlos González integran la, con Walter Rolandelli como primer concejal. La lista de ediles titulares se completa con Claudia Acevedo; Francisco Avero; Ana Sione; Santiago Cucaro; Gachi Almada; Luis "Toto" Diaz; Candela Carminio.Gustavo Curvale y Paula Armándola son los postulantes de la. Su lista de concejales va encabezada por Ayelén Rodríguez Vagaría.Además se oficializó una lista de concejales:, que postula a Darío Adolfo Baez como primer concejal.propone como intendente y viceintendenta a la dupla compuesta por Marcelo Haddad y Alejandra Gervasoni. Lucas Marcos, Presidente del Partido en la ciudad, lidera la lista de concejales.En tanto,lleva a María Emma Bargagna y Héctor Fernández Sagasti. La lista de concejales la encabeza Juana Ávalos.La Nueva Izquierda-MST propuso la, que postula a Sofía Cáceres Sforza como intendenta y Bruno Giusti como viceintendente. Aitor Vuotto es el primer concejal. La lista se completa con Luna Badaracco, Juan Guzmán, Anabella Dalinger, Brian Martínez, Agustina Montenegro, Santiago Velázquez, Yulia Siede Prevedel, José Pirro, Clarisa Cointry Siede, Nahuel Torres, Andrea Franzot, Rubén Pérez Giménez, Aranzazú Planisg y Sacha Haimovich., del partido Políticas para la República, lleva a Armando Sánchez y Electra Marote en la fórmula que busca competir por la Intendencia. Como primer precandidata a concejal se inscribió Anabel Beccaria.lleva la fórmula integrada por Carlos Gabriel Gastiasoro y Fernando Andrés Santomarco; junto a Luis Pedro Mariani como primer concejal.postula a Graciela Brafa como precandidata a intendenta, acompañada por Enrique Ceferino Warle. La primera concejal es Vanesa Roxana Chavez Wagner.Finalmente, el funcionario electoral indicó que, "el lunes 4 de marzo vence el plazo para que las diferentes agrupaciones partidarias presenten el modelo de boleta ante las Juntas electorales partidarias para que sean oficializados y aprobados ante el Tribunal Electoral, desde donde se fija la audiencia de exhibición de boletas para que queden, finalmente, oficializadas y los partidos puedan proceder al proceso de impresión".