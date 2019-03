Agmer debate sobre la oferta salarial: Ya anticipó que adhiere al paro de CTERA

Propuesta

La advertencia

El sindicato docente entrerriano debate en su congreso que se lleva adelante en Concordia, si acepta o no el aumento ofrecido por el Gobierno provincial del 15 por ciento a pagar en dos cuotas.Ayer, el secretario general de Agmer, Marcelo Pagani, confirmó que el gremio docente, adhiere al paro para el miércoles, jueves y viernes (este último por el día internacional de la mujer trabajadora), que resolvió hacer CTERA. "Invitamos a todos los compañeros y compañeras de la provincia que se anoten en las seccionales para marchar con la idea de hacer una gran concentración nacional en Buenos Aires el día miércoles", precisóLa Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) iba a decidir este viernes, en Concordia, si mantenía en pie el mandato aprobado en diciembre pasado en 2018 en Valle María, departamento Diamante: no iniciar el ciclo lectivo 2019 ante la falta de oferta salarial del Gobierno. Sin embargo, la decisión se precipitó ayer cuando CTERA anunció la medida de fuerza. Por estas horas, debaten si rechazan o aceptan la propuesta salarial, ofrecida por el gobierno el pasado martes. La misma consta de un 10% en marzo, para cobrar en abril y un 5 % en mayo, para cobrar en junio.Cabe recordar que en 2018, los docentes entrerrianos cerraron un acuerdo salarial en dos paritarias, que al final supuso una actualización anual del 33%, que fijó el mínimo garantizado de bolsillo en $15.291. Pero la inflación fue del 47,6%, lo que supuso una pérdida de casi el 14,6%.El gremio cerró 2018 con una advertencia.El congreso provincial del sindicato, que se reunió el 3 de diciembre en Valle María, departamento Diamante, aprobó la pauta salarial del 11% dispuesta por la administración del gobernador Gustavo Bordet para el último tramo del año, aunque la declaró "insuficiente".Los congresales de Agmer reclamaron que la apertura de la negociación salarial para el nuevo año fuera "a partir de enero 2019", y dejaron una advertencia: "En caso de que el Gobierno no presente una propuesta salarial para la última semana de febrero de 2019, declarar el no inicio del ciclo lectivo".