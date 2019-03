Cirujanos del hospital San Roque reclaman un aumento en el valor de las guardias

Política Garantizan la guardia de cirugía del hospital San Roque de Paraná

Cuatro de los seis médicos cirujanos del hospital materno-infantil San Roque de Paraná, desde este viernes, suspenden sus prestaciones en reclamo de un incremento en el valor de las guardias.que la medida de fuerza responde a "una situación que ellos consideran un derecho, cuando en realidad no lo tienen, porque si no estaríamos ante una situación muy injusta para la población más vulnerable, que son los niños".De acuerdo a lo que aseguró el funcionario provincial, el servicio de está garantizado gracias a un Plan de contingencia. "Siempre estamos abiertos al diálogo pero es una decisión equivocada e ilegítima", apuntó Coronel, al referir que la medida tomada por los profesionales médicos es "una presión para que accedamos a un pedido ilegitimo de ellos"."Se violan las normativas, no solo la ética profesional, si no también, cuestiones de obligaciones a cargo de cualquier trabajador, en este caso, la medicina", señaló el abogado en comunicación con"Pretenden ajustar los valores de las guardias a un mecanismo al cual están exentos porque ellos tienen un acuerdo específico desde 2008 por el que se les paga su sueldo y no se les debe absolutamente nada", sentenció.En tanto, Carlos Cordini, representante legal de los cirujanos en conflicto, aclaró: "El pedido de un aumento para que se les considere a las guardias como de cuidados críticos, para nosotros, es absolutamente legítimo porque cualquier trabajador tiene derecho a una recomposición salarial". Y en ese sentido adelantó que presentarán un recurso de revocatoria contra la resolución del ministerio de Salud, "porque el reclamo es legítimo"."Los médicos reclaman una diferencia mensual de guardias de 200.000 pesos pero el Ministerio ofreció 48.000 pesos; se rechazó el ofrecimiento a la espera de una contrapropuesta, pero después de la reunión que se hizo el 5 de febrero no nos volvieron a convocar ni nos hicieron ninguna contrapropuesta", explicó el letrado."El número no es antojadizo, está en un decreto que reconoce que las guardias consideradas de cuidados críticos les corresponden 5.300 pesos", aclaró Cordini.Finalmente, consideró, antecomo "un alivio" la comunicación que provino desde el Ministerio de Salud, donde se aseguraba que las prestaciones médicas están garantizadas en el hospital de niños de Paraná.