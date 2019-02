Mariela Ponce denunció la imposibilidad de pegar su pre-candidatura a la Lista 2

Política Ruberto y Ponce integran la fórmula para la senaduría del departamento Paraná

La dirigente gremial Mariela Ponce, secretaria general de la Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa, delegación Entre Ríos) antemanifestó su "indignación" ante lo que denunció es la imposibilidad de pegar su pre candidatura a Senadora por el Departamento Paraná a la formula a la gobernación que encabeza Gustavo Bordet por la Lista Nº2 "Frente Creer Entre Ríos"."Soy la única mujer pre candidata a Senadora por el Departamento Paraná y no me dejan participar en igualdad de condiciones", apuntó. Y en ese sentido instó a "las ministras Stratta, Romero y Velázquez a que me apoyen en esta gestión, porque lo que queremos es participar en igualdad de condiciones"."Y hoy estamos junto a Miguel Ruberto, mi compañero candidato a Senador por el Departamento, y no nos dejan participar, siendo que somos caras nuevas, y a mí me respalda el trabajo y la militancia".Ponce denunció una "contrariedad" en las declaraciones del gobernador, y acto denunció: "A los entrerrianos nos quieren imponer un candidato".Finalmente, comentó que hicieron las presentaciones correspondientes ante apoderada de la Lista Nº2 "para que nos dejen pegar boleta", y ante el Partido Justicialista.Asimismo invitó al lanzamiento de su pre candidatura para este jueves a las 20.30 en la casa del Partido Justicialista, sobre calle 9 de Julio 251, en Paraná.