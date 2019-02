El Gobierno reformuló la oferta salarial a ATE y UPCN

El Ejecutivo entrerriano reformuló la oferta salarial que presentó a ATE y UPCN, pero los sindicatos la declararon. Se trató de 15% a abonar en dos tramos:"La propuesta fue declarada insuficiente y no fue aceptada, no solo porque debe haber una mejora salarial, sino también porque no fueron tenidos en cuenta los puntos que elevamos en la reunión anterior y que en el marco de la política salarial son importantes para defender la carrera administrativa por algunos sectores que permanecen relegados en el aspecto salarial", explicó a, Carina Domínguez, referente de UPCN.Tras el encuentro paritario, la sindicalista destacó que huboen una primera reunión en la que estarán representantes de todos los ministerios; y con respecto a", comunicó Domínguez.En la oportunidad, también recalcó el ofrecimiento por parte del Ejecutivo para queY en ese sentido, Domínguez destacó la continuidad de las negociaciones. "UPCN presentó más de 10 puntos con los cuales creemos que un sector de la administración pública se puede beneficiar, sobre todo aquellos trabajadores con mayor antigüedad y una carrera postergada en años anteriores".Desde ATE, en tanto, Oscar Muntes, también refirió que el ofrecimiento salarial fue "totalmente insuficiente"."Ya el gobernador había dicho que el 10% se iba a liquidar en marzo", comentó, al indicar que en plenario de delegados se comunicará cómo se transita la paritaria."Estamos lejos de lo que planteamos: el recuperar el poder adquisitivo de 2018 para proyectar 2019", advirtió el secretario general de ATE., sentenció.Sin embargo, al igual que UPCN, reconoció avances en las recategorizaciones y destacó el trabajo realizado en comisiones para la elaboración de los instructivos. "Se entregó la resolución del CGE con más de 2.500 trabajadores recategorizados, 3.500 trabajadores que están en concurso prontos a salir en Salud, 1.500 en Desarrollo Social y otros más en otros organismos, que componen un número cercano a 11.000 trabajadores que serán recategorizados", detalló.De cara al nuevo encuentro que pautaron las partes, Muntes señaló: "El gobierno se comprometió a que para el día 12 traería una propuesta superadora que contemple lo perdido en 2018. Y si es así, seguiremos avanzando en una paritaria en la que, denunció el sindicalista, al tiempo que aclaró que en el encuentro, los representantes del Ejecutivo indicaron que las declaraciones del gobernador fueron "tergiversadas".