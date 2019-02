El fiscal Carlos Stornelli fue citado a indagatoria por el juez Ramos Padilla

¿Quién es Marcelo D'Alessio?

El fiscal Carlos Stornelli fue citado a indagatoria en el marco de la causa por extorsión y asociación ilícita, en la que ya están detenidos el presunto abogado Marcelo D' Alessio y los ex miembros de la bonaerense Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi.Stornelli fue convocado por el juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien interviene en la causa desde la denuncia del productor agropecuario Pedro Etchbest, para el próximo jueves 7, a las 11 de la mañana.En enero, Etchebest denunció que fue contactado por D' Alessio quien se presentó como intermediario de Stornelli y le aseguró que, por medio de un pago de medio millón de dólares, quedaría afuera del caso de los cuadernos de las coimas donde supuestamente figuraba.Stornelli siempre negó las acusaciones en su contra y sostuvo que el vínculo con D' Alessio siempre fue por razones laborales, ya que el presunto abogado se presentaba como experto en temas de narcotrafico. En tanto que pocos días después de conocida la denuncia de Etchbest, también denunció a D' Alessio en los tribunales de Comodoro Py.El caso recayó en el juzgado de Julián Ercolini, quien pidió la incompetencia de Ramos Padilla. Fue al entender que como el presunto soborno se pagó en Capital, es competencia de la justicia de Comodoro Py, publicóRamos Padilla se movió rápido. Allanó y detuvo a D' Alessio. Peritó sus teléfonos, lo indagó y procesó con prisión preventiva esta semana. Allí el magistrado habló de una red que se dedicaba a extorsionar empresarios y poco después sumó las detenciones de Bogoliuk y Degastaldi.Mientras el caso comienza a entrar en zona de discusión respecto de su competencia, es decir si debe tramitar en Dolores o en Comodoro Py, Ramos Padilla dispuso la indagatoria de Stornelli.El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, dictó la prisión preventiva a Marcelo D'Alessio, y lo acusó de asociación ilícita por extorsión al empresario agropecuario Pedro Etchebest,. En esa misma resolución, de más de 200 páginas, el magistrado remarcó la necesidad de indagar acerca de las actividades del acusado para comprender las implicancias de su delito y además "continuar y profundizar la investigación".D'Alessio participó en los últimos tiempos en numerosos programas televisivos en donde se mostró como un abogado experto en materia de narcotráfico o seguridad y en los que se dirigía a periodistas y al público en general en ese carácter. Pero hay muchas dudas en torno a su carrera profesional."Como se verá, ha quedado prima facie establecida no sólo la comisión o puesta en marcha de múltiples planes delictivos indeterminados en los que D´Alessio habría tomado parte y la necesaria participación en los mismos de otros actores pertenecientes o vinculados a los 'servicios de inteligencia'" nacionales y/o internacionales, y la vinculación en estos planes con integrantes de distintos medios de prensa, funcionarios y el fiscal Stornelli ?con o sin conocimiento lo que se deberá establecer en cada caso-", precisó Ramos Padilla."Debe aclararse que la Agencia Federal de Inteligencia y el Ministerio de Seguridad de la Nación han desconocido por escrito y públicamente tener vínculos formales con el nombrado D´Alessio", expuso el juez.Por otro lado, Ramos Padilla indicó que "más allá de lo publicado por el Diario Clarín, la Embajada de los Estados Unidos no ha dado respuesta formal al requerimiento de este tribunal para saber si el nombrado pertenecía o no a algún organismo de inteligencia".se contactó con la embajada de Estados Unidos, desde donde aseguraron que el país no tiene vínculos con el imputado. "No trabaja ni trabajó para la DEA ni ningún otro organismo de inteligencia del gobierno de EE.UU", aseveraron ante la consulta de este medio."Asimismo, existen dudas acerca de si D´Alessio efectivamente ha recibido el título habilitante como abogado, ya que a pesar de la información periodística que asegura que no es abogado, el Ministerio de Educación de la Nación aún no ha informado al respecto; sólo se ha podido certificar que no se encuentra matriculado ni en C.A.B.A. ni en provincia de Buenos Aires", señaló el magistrado de Dolores. Fuente: (Perfil).-