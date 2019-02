Al dejar inaugurado un espacio NIDO en la localidad de Urdinarrain, la vicepresidente de la Nación encomendó antea "generar vínculos virtuosos y relaciones constructivas, para que todo lo que generemos nos sirva para crecer como personas".Fue por eso que instó a los vecinos "a pensar cómo cada uno de nosotros, en el espacio comunitario, tiene un rol para ayudar y colaborar, para darle una oportunidad a otro que no la ha tenido, mientras que otros tendrán el rol de generar el generar un emprendimiento, y eso implica el organizarnos de manera que los recursos me sirvan para producir con valor agregado y crecer como comunidad".En la oportunidad, comentó que el proyecto fue inspirado tras una visita a Medellín donde "un equipo político de la sociedad civil desarrolló un trabajo de construcción de vínculos entre los ciudadanos de lugares más necesitados"."Estamos en un momento difícil que tiene que ver con situaciones estructurales de muchas décadas donde no hemos construido los hogares que Argentina necesita", advirtió, al tiempo que cerró: "Les pedimos que nos sigan acompañando, no desde un lugar político, sino desde la propia identidad e interés social de cada uno, para generar esa riqueza social que se da cuando trabajamos juntos en las diferencias".