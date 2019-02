Elonce TV en Urdinarrain: Vecinos movilizados por la visita de la vicepresidente

La vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, llegaba este jueves a la localidad de Urdinarrain, en el marco de la inauguración del Núcleo de Innovación, Desarrollo y Oportunidades (NIDO)."Vinimos a verla a la señora, con fe hacia a ella, por su honestidad", aseguró a, uno de los vecinos que se acercó hasta el Barrio Jesús Obrero con motivo de la histórica visita. Junto al hombre, había otros jubilados de Parera, de la zona de Almada y aldeas cercanas."Es un momento histórico porque se trata de la llegada del cargo de más alta jerarquía que ha llegado hasta Urdinarrain", aseguró el intendente Alberto Mónaco, al remarcar: "Estamos todos contentos y esperanzados de que todo sea una fiesta".Respecto de la obra a inaugurar, el mandatario municipal comentó que "se trata de una remodelación del Centro Comunitario Hermana Cecilia en que antes había un ropero comunitario y se brindaban talleres de labores, de entretenimiento"."Con la refuncionalización de este espacio, se trabajará en la inclusión y capacitación de las personas para potenciar el barrio, y que los vecinos puedan conseguir trabajo", indicó."Es una ciudad, que si bien no es sorprendentemente, se mantiene en la lucha para no dejarse estar", destacó el intendente en relación a las obras de cloacas que se realizaron en Urdinarrain en el marco de Proyecto Urbano Integral (ex Plan Hábitat).