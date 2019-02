La Justicia va a los barrios: Instan a "no tener temor por lo que se denuncie"

En el marco del programa La Justicia va a los barrios, el fiscal Santiago Brugo explicó aque los vecinos pueden acercarse hasta la Escuela Héroes de Malvinas del barrio Paraná V para "averiguar trámites de causas penales, para formular denuncias". Y en ese sentido, señaló que "en temas de narcotráfico, la identidad se puede resguardar"."Se les toman las denuncias y es una forma de acercar la Justicia a los vecinos a los que se les dificulta el llegar hasta el palacio de Tribunales", argumentó, al tiempo que comentó: "En algunos casos, a los vecinos les es inaccesible llegar a Tribunales, ya sea por falta de recursos, o porque intimida hasta el ingreso con detectores de metales, policías y porque no se animan a preguntar"."Las consultas van dirigidas a los Juzgados de Paz y Defensorías civiles, y los delitos que se denuncian son de los más variados", comentó.En la oportunidad, el fiscal también recomendó a los vecinos que, "no tienen que tener ningún tipo de temor por lo que denuncien, ante cualquier tema sensible, como el denunciar alguna cuestión por narcomenudeo". De acuerdo a lo que prometió, "la Policía brindará la seguridad necesaria", y según señaló: "No se han registrado represalias".Para Brugo, "creció la difusión del programa y vemos que día a día, es mayor la cantidad de vecinos que concurre y obtiene respuestas concretas; se hicieron averiguaciones telefónicas y ya se fueron con una respuesta respecto del estado del sumario por el que se acercaron a averiguar"."Les hablamos en un vocabulario sencillo para que puedan comprender acabadamente en qué estado están sus expedientes", explicó. De hecho, para argumentar el por qué del programa, citó un caso en el que "en un juicio penal, un abogado citó a Platón y el juzgado pidió que no lo haga, porque Platón no había sido testigo".