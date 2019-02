Boletas, el armado electoral: ¿Reflejan las listas, los acuerdos políticos?

Los nombres por Paraná

"Los que se anotaron, son los mismos que tumbaron la reforma política y lo hicieron para estar de vuelta"

Federico Malvasio es periodista de Página Política y Radio Costa Paraná

"Hay gente que le pone mucho el cuerpo a la situación, es lo que tenemos"

Pablo Lescano, de Radio La Red

"Está bueno que se empiecen a renovar las caras de la política, pero también las maneras"

La periodista Dana Gavini

"Los actos masivos desaparecieron. Hoy es todo redes sociales"

Daniel Furlán periodista de Somos Paraná y Canal Once

"Hay muchísimos políticos que lo que comprometen, lo cumplen; pero no hay que generalizar"

A pocos días del cierre de listas y cuando resta todavía la oficialización de los nombres, algo que deberá esperar al viernes, el tablero político se presenta con pocas sorpresas, viejos conocidos y algunos otros que tendrán que apurar el paso si quieren hacerse conocer.Bordet del frente oficialista, el radical Benedetti y Alejandro Carbó por Cambiemos, Hugo Barzola y Néstor López del socialismo, Tania Acebal del Partido SER y Luis Meiners de la izquierda, son los anotados por cada sector para competir por el cargo ejecutivo Provincial.Distinto será el escenario en las intendencias, las concejalías y en las senadurías, donde el recorrido por departamento revela una variedad de opciones las que deberán pasar el tamiz de las PASO y superar el piso del 1 por ciento del padrón en votos para jugar en la cancha grande del 9 de junio, día de las elecciones generales.También podría suceder que en el cuarto oscuro encontremos la lista de un intendente con concejales sin el pegado de los otros cargos.Cualquier decisión en este sentido representará traccionar votos para un sector o restarle apoyo a otro, ahí radica la importancia de este plazo.¿Qué criterios primarán en esta decisión? ¿Habrá exclusividad o se buscará la amplitud? ¿Será el pegado el reflejo de los compromisos asumidos por cada lista? ¿Quiénes resultarían más perjudicados?La ciudad de Paraná hoy gobernada por Cambiemos, uno de los distritos con más electores, mostró una foto numerosa en cuanto a candidaturas para la intendencia y para senadores.Los nombres que trascendieron hasta ahora y que restan ser oficializados por el Tribunal Electoral son tres por Cambiemos: Varisco, que buscará la reelección, Gainza del PRO y Curvale, del radicalismo.En el PJ hay por lo menos siete anotados, entre ellos el vicegobernador Adán Bahl que irá con lista propia la 151. Por este frente también competiría Gerardo González, en representación del Espacio Unidad Ciudadana el exministro de Urribarri, Roberto Schunk, Claudio Miccelli, Fernando Sibulofsky, Cristian Ulián y Samuel PalaciosEn tanto, entre los socialistas, la disputa se medirá entre Marcelo Haddad y María Emma Bargagna.La Nueva Izquierda-MST propone por su lado a Sofía Cáceres Sforza como intendenta, por el espacio denominado Políticas para la República, el anotado es Armando Sánchez y por el partido Ser, el candidato es Juan Carlos Sabadini.Esta mañana, Gustavo Bordet dio una definición importante respecto al pegado. Dijo ante la prensa que la lista N° 2 que él encabeza, pegará con todos los intendentes que participen de su espacio, el frente Creer Entre Ríos. Esto implicará que cada boleta larga de los candidatos a intendentes, le sumará votos también a él.. Apuntó que en el caso de la lista de Carbó, "se la bajaron. Hay un procedimiento en el que se puede apelar, seguramente lo harán. Pero es difícil, si te bajan en la primera que ocurra que se dé vuelta". Faltó un DNI de los candidatos. "Muchas veces hay cierta intencionalidad de las juntas electorales de cada uno de los partidos", acotó.", afirmó el periodista.La otra corriente del Gobierno, "entiende que cuántas más boletas haya con el nombre de Bordet, todos juntan para Bordet, lo que se conoce como colectora. Estas cosas se están discutiendo por estas horas, hasta el martes", dijo."El año pasado hubo un proyecto de reforma política en donde las dos fuerzas mayoritarias de Entre Ríos, se hicieron los tontos, algunos se callaron, no la votaron y eso hizo que no haya equidad de género, porque la política lo decidió. Cuando hoy se repasan los nombres de quiénes se anotaron el sábado, son los mismos que tumbaron la reforma política y lo hicieron para estar de vuelta", afirmó.En el mismo sentido dijo:En cuanto a Bahl, Malvasio dijo: ""."El único avance es que si gana el oficialismo va a presidir la Cámara del Senado, una mujer", aportó., aseveró: "Creo yo que si no podés pegar, no jugás. Creo que en Paraná, arreglaron"."La renovación y que haya nuevas caras es importante. Hay gente que le pone mucho el cuerpo a la situación, es lo que tenemos", entendió.Lescano aportó:"Me decía un dirigente ruralista, con 300 personas que te respondan, sacás cualquier ley. Con lo susceptible que son los políticos que hoy nos están gobernando, a la protesta social, para mí la solución al tener una necesidad y querer solucionarlo, es agruparte", expresó.", apuntó.entendió que "acostumbrarnos al poder y sostenerlos de alguna manera. Lo más terrible que sucedió estos días, es la pelea por los primeros lugares para poder entrar de cualquier manera, colgado y pegado de cualquier lugar. Desde hace mucho tiempo asistimos a una casta política en todos los partidos, que se vienen repitiendo"."Escuchamos muy a menudo, que se necesita gente nueva, que venga a revolver la política y a veces pasa, y rápidamente termina contagiados y envueltos en el mismo sistema. Es lamentable", opinó.Para GaviniAl margen de eso, está bueno que se empiecen a renovar las caras de la política, pero también las maneras. Es muy importante llevar al ámbito de la política, lo cultural que está bastante apartado, que la política sea una cultura de los pueblos".", manifestó Gavini."Creo que si Bahl se despegó del Frente es porque quiere armar la lista que él quiere presentar", agregó.expresó: "Creo que en Paraná y Paraná campaña, entre las reuniones previas que tuvieron, cerraron. Está la otra determinación de los candidatos a intendente, que en algunos lugares va a haber internas y también tienen ese mismo inconveniente, porque los senadores, cuando se hace el recuento e votos, está en la autoridades de mesas y en los fiscales que te disputan el voto, que directamente se anula. Está planteada luego la discusión en la mesa, si anulas ese escaño o la boleta completa"."Recuerdo que en el año `95, Menem llegó a Paraná.", puso relevancia.Para Furlán. ¿A quién votará Moine?"."En Senadores hay una sola mujer y se podría llegar a duplicar la cantidad en las próximas elecciones", expresó.La consultora Analía Varela opinó: "Hay que relajar hasta que hagan los acuerdos, y en función de eso, después vemos la boleta completa. Nos quedan ocho meses de elecciones".", expresó.Asimismo dijo: "Históricamente, el porcentaje de votos nulos, aún en épocas del `que se vayan todos`, ha sido muy bajo. No define tanto. A veces el voto en blanco tiene más porcentaje que el voto nulo"."En Diputados se elige la lista de diputados, por Constitución está garantizado que el que gana lleva 18, y el resto se reparte por sistema D`Hont, o sea que es proporcional. Esta es la famosa lista sábana, no se puede cortar. Para la categoría senador, votas uno", explicó.Varela acotó que"Cada partido maneja la forma de cómo dar a conocer sus propuestas. Mi sugerencia es que empiecen a seguir a los candidatos, en sus Facebook, en sus Instagram, en sus páginas, que van a encontrar un montón de información", sugirió.Por otro lado, aseveró que "comunicacionalmente son conceptos diferentes. Lo de Cambiemos, está planteado para que la gente rápidamente pueda enterarse. ¿Cuántos de nosotros leemos tres páginas seguidas de una propuesta de un candidato? Se hace un resumen para que la gente lo pueda leer"."Las mujeres, en las encuestas no miden", aportó.