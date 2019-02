Con anuncios sobre diferentes reformas, Macri abrirá año legislativo el viernes

Con anuncios sobre diferentes reformas que piensa encarar en el último año de este mandato, el presidente Mauricio Macri se prepara para abrir el 137° período de sesiones ordinarias en el Congreso. Será el próximo viernes, en una ceremonia que iniciará a las 11, donde se espera un mensaje de tinte electoral, en el año donde se define la continuidad de Cambiemos al frente del Gobierno.



Como en las tres ocasiones anteriores, se prevé un mensaje breve, de poco más de media hora, donde Macri intentará exhibir logros de su gestión, hará un balance y realizará algunos anuncios. El nuevo Código Penal y el régimen penal juvenil para bajar la edad de imputabilidad figurarán entre los principales.



Si bien el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento este año la reforma penal, no hay certezas de que llegue a ser tratada, pues la intención del Gobierno es concentrar la actividad parlamentaria en la primera mitad del año con otras prioridades, antes de liberar la agenda para dejar fluir el calendario electoral.



Es así que, en los primeros meses del período ordinario, Cambiemos buscará avanzar con el proyecto de financiamiento de los partidos políticos, para bancarizar los aportes de campaña y permitir que también sean realizados por personas jurídicas. El oficialismo buscará llegar a consensos con el peronismo en el Senado, y espera que Diputados sancione la ley en el mes de abril, para que entre en vigencia en este turno electoral.



El otro tema que tendrá ocupado al Congreso es el de la ley contra los barrabravas, que quedó a mitad de camino en la Cámara baja, ya que se votó favorablemente en general, pero no se completó su tratamiento en particular, por diferencias en torno a varios artículos.



En otro orden, no se descarta que Macri vuelva a la carga con la reforma laboral. El proyecto va tomando forma de la mano del ministro de Producción, Dante Sica, el secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, legisladores del peronismo y representantes del movimiento obrero. El Gobierno buscaría avanzar con la "pata" menos conflictiva: el blanqueo.



Mientras tanto, las distintas vertientes del peronismo buscan arrimar posiciones para definir el destino de la ley de extinción de dominio. El proyecto está pendiente de ser votado en Diputados, que puede ratificar la versión original o aceptar los cambios del Senado. En paralelo sigue en vigencia el DNU dictado por Macri, que ya cuenta con dictamen de rechazo y que podría ser llevado al recinto por la oposición.



En la agenda parlamentaria también hay otros temas que quedaron pendientes, como la "ley corta" de telecomunicaciones, la ley de semillas, y la de responsabilidad de los proveedores de Internet. Por supuesto, el foco de atención también estará puesto sobre el aborto legal. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito volverá a presentar el proyecto, luego de la derrota en el Senado.



