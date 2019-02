La maestra que escribió a Messi tras su renuncia es precandidata a concejal

La carta con la que trascendió

La maestra Yohana Fucks volvió a sorprender. Su nombre aparece en la lista de candidatos a concejales de una de las fórmulas de "Cambiemos" para la intendencia de la ciudad de Viale. Va en tercer lugar. La maestra, que da clases en la Escuela Héroes de Malvinas de Paraná, integra la lista de concejales del precandidato a intendente de Viale, Rodolfo Sione, por Cambiemos.Dos listas se presentaron en Viale para la Intendencia. La oficial, ligada al actual intendente Uriel Brupbacher, está encabezada por Carlos Alberto Weiss; la otra está encabezada por el médico Rodolfo Sione. También irá a internas el Frente "Creer Entre Ríos", que anotó dos candidatos: una fórmula la encabeza Belkys Moine; la otra la lidera Agustín Marcolini.Era junio de 2016. Era la final de la Copa América y la Selección Argentina con Leo Messi como ícono de que Dios es argentino caía sin atenuantes y perdía la final a manos de la Selección de Chile. Messi, agobiado por las frustraciones, anunciaba que dejaba la Selección, y entonces un clamor comenzó a crecer, inundó las redes sociales, ganó las calles.Yohana Fucks, una docente nacida en Viale pero que da clases en Paraná, escribió una carta en el momento justo: una carta a Messi, pidiéndole a Messi que no dejara la Selección."Por favor no renuncies, no les hagas creer que en este país sólo importa ganar y ser primero", decía inicialmente."No les brindes ese mensaje errado de que a pesar de tantas adversidades superadas", escribió la maestra, y su carta se hizo viral: la leyó Marcelo Tinelli en el prime time de ShowMatch, fue título de portada del diario catalán La Vanguardia.La docente entrerriana fue noticia nacional y en el mundo. Su carta, la carta que le escribió a sus alumnos y a través de sus alumnos a Messi fue leída por todos. Una docente del interior, que viaja a dedo todos los días a dar clase, que enseña en una escuela de barrio, joven, desconocida, reunía todos los condimentos para el culebrón que consumen los grandes medios.Yohana Fucks milita en la Agrupación Rojo y Negro de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), pero los encuentros que mantuvo en su casa de Viale, con dos ministros del gabinete del presidente Mauricio Macri no cayeron bien en el gremio.La maestra se volvió mediática: se sentó en el panel de Intratables e hizo hablar a muchos de su carta. A su casa llegaron, primero, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; y después, quien entonces cumplía funciones de ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich.Dos dirigentes de Agmer, Mauricio Castaldo, de María Grande, y Víctor Hutt, de Concepción del Uruguay, cuestionaron con dureza las alianzas de Fucks.Ahora, de cara a las elecciones (que en Entre Ríos serán el 14 de abril las PASO y el 9 de junio las Generales) Fucks volvió a sorprender en la opinión pública por ser precandidata a concejal, precisamente del color político del Presidente. Fuente: Entre Ríos Ahora.