Leonardo Hassell: "Tenemos el recurso humano para conducir Larroque"

El acto

"Decidimos ponerle el cuerpo"

"Tenemos el recurso humano y el coraje para involucrarnos en la conducción de Larroque". Así se expresó el candidato a intendente de Larroque, por el Partido Justicialista, Leonardo Martín Hassell, al hacer uso de la palabra en el acto de presentación de la lista de postulantes a integrar el concejo deliberante, realizado este lunes en una colmada sede partidaria.Luego sin vacilar destacó "el optimismo que me ha venido demostrando este grupo que hoy vinimos a presentar, eso nos ha contagiado a la dirigencia". Acotó que "tenemos la responsabilidad de llevarle a la comunidad de Larroque una propuesta responsable, coherente y de poder dedicar el tiempo al trabajo por el otro, con un equipo muy involucrado" ante "el análisis que hoy estamos viendo, de las diferentes cuestiones que están pasando en Larroque, por eso no podemos dejar pasar lo que nos dicen los compañeros, por eso como no incentivarnos, como no creer en un nuevo proyecto para la ciudad".Hassell manifestó su preocupación por los servicios y la falta de planificación, por la educación "que hoy vemos postergada, no podemos permitirnos como larroquenses que los chicos no puedan terminas sus estudios por falta de recursos".En ese sentido hizo referencia al bajo nivel de obra pública, la salud y "en materia social ni hablar, por eso como no comprometernos con todo lo que pasa, con el tránsito, la droga, la inseguridad y así tener la esperanza de llevarle a la gente una propuesta comprometida a través de una gestión que podrá mirar a la cara a cada vecino porque vamos a cumplir con las promesas".Adelantó la apertura de la unidad básica todos los días de tarde, por eso solicitó que se "acerquen" y remarcó que "este no un proyecto individual y que tampoco va a depender solo de los concejales, esto lo sacamos entre todos, no hay individualismo, por eso los convoco y por eso los alentamos a comprometernos juntos más que nunca"."Tenemos la experiencia, el compromiso, la gente y les pido a ustedes nos acompañen a convencerala comunidad, que nuestra promesa vaa estar a la altura y vamos cumplir enuna propuesta seria que no pasen tres años y medio y ver que no pasa nada", expresó Hassell, al tiempo que remarcó "la forma de cambiar la ciudad es través de la política, no hay otra maneraAnticipó también que la estrategia es recorrer los diferentes barrios de la ciudad, con reuniones ya programadas y no dudó en remarcar "tenemos el recurso humano y el coraje para involucrarnos en la conducción de Larroque y solucionar los problemas que aquejan a la ciudad. Por eso los invito a sumar, a tener esperanza, que nos ayuden y aporten sus idea, todos van a ser escuchados y lo vamos a hacer con responsabilidad".Destacó y agradeció el acompañamiento de su vice intendente, Oscar Viale "es un orgullo que esté en la fórmula" y a los nombres de la lista de los concejales "un grupo diverso, con personas involucradas en todos los temas de la ciudad, con ese roce social y compromiso necesarios. Cuando hablé con cada uno de ellos me entusiasmaron al estar predispuestos al 100 % y desde allí comenzaron a aportar ideas y esa es la forma de salir adelante, porque una nueva ciudad es posible".Tras la presentación de Angel Irigoyen, quién recordó los 35 años de democracia en el país de manera ininterrumpida y el protagonismo del Justicialismo desde su nacimiento, también se tomó el tiempo para remarcar una frase "hay partidos viejos con caras viejas; hay partidos nuevos con caras nuevas; nosotros somos un partido viejo con caras nuevas", antes de presentar a la futura edil, ubicada en segundo lugar de la lista, Yanina Parrilla.Ella remarcó el compromiso del grupo "y el entusiasmo enorme" puesto de manifiesto. Destacó "la posibilidad de caras nuevas, de diferentes profesiones y ámbitos, que nos interpelamos con esta realidad que vive el país y que Larroque también sufre. Por eso decidimos ponerle el cuerpo, apostar por la acción colectiva donde cada uno de nosotros puede aportar a un proyecto que confiamos y que Leo plantea para Larroque", acotando que hay mucho por hacer "por eso nos comprometimos", con el valor "que se hayan acercado muchas personas nuevas, me incluyo, y rescatar a los compañeros que permitieron esta apertura", como también "a las mujeres nuevas que se sumaron a este espacio, que se involucran tanto dentro de la lista como fuera, contenta que haya muchas compañeras con tantas ganas de trabajar".Finalmente, Parrilla dijo estar abierta "a aprender de todo lo que haya para hacer, sobre todo para mejorar la calidad de vida de los vecinos y de los más vulnerables".Posteriormente, Luciano Tomás, primero en la lista, se alegró de "ver tanta gente" y por "ser parte de este proyecto que encabezan Leo y Chichín", aclaró "hemos decidido involucrarnos y participar con caras nuevas, formando un grupo con ganas de trabajar por y para Larroque. Siempre uno muchas veces desde afuera opina y quiere aportar, por eso hay que aprovechar las oportunidades cuando lo invitan porque creo que es necesario participar".En ese sentido acotó "ahora vienen los tiempos de andar, escuchar a los vecinos y los momentos en que tenemos la responsabilidad de comprometernos a trabajar por el bien común de esta ciudad".La Lista completa1) Concejal Titular: Tomas, Luciano Daniel2) Concejal Titular: Parrilla, Yanina Soledad3) Concejal Titular: Otero, Julio Cesar4) Concejal Titular: Méndez Casariego, María Cristina5) Concejal Titular: Palavecino, FavioNestor6) Concejal Titular: Gervasoni, Andrea7) Concejal Titular: Maciel, Rodrigo Gabriel8) Concejal Titular: Benítez, María Natalia9) Concejal Titular: Molina, Marcelo Torcuato10) Concejal Suplente: Cabrera, Patricia Beatriz11) Concejal Suplente: Paredes, Ruben Abel12) Concejal Suplente: Díaz, Norma Beatriz13) Concejal Suplente: Farabello, Ruben Octavio14) Concejal Suplente: Ruiz, Gladys Noemi15) Concejal Suplente: Pérez, Carlos Rafael16) Concejal Suplente: Taffarel, Valeria Agustina17) Concejal Suplente: Pauluque, Mariano Tiburcio18) Concejal Suplente: Taffarel, Mariela Rosana