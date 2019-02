Gremios docentes definirán postura sobre el nuevo ofrecimiento del Gobierno

La Secretaria Adjunta de Agmer central, Ana Delaloye

Durante el nuevo encuentro con representantes de los gremios docentes que se llevó a cabo este martes, el Gobierno provincial volvió a ofrecer un 15 por ciento de aumento, pero en esta oportunidad adelantando el porcentaje de incremento de abril a marzo (10 por ciento) y el 5 por ciento restante para mayo., afirmó aque el ofrecimiento "fue declarado insuficiente", aunque "queremos tener la voz de nuestros compañeros". Por este motivo realizarán el Congreso extraordinario que ya está fijado para el viernes 1º de marzo, en Concordia."Venimos diciendo desde la primera audiencia que esperamos una recomposición que signifique un recupero respecto del año 2018, y lo que va de la inflación. Estamos alrededor de un 7 % en estos dos meses", aseveró al dirigente gremial.Desde el gobierno provincial "reconocen la inflación, pero aseguran que es el mayor esfuerzo que pueden hacer", relató Delaloye."Exigimos un esfuerzo mayor. Responsabilizamos también al gobierno provincial que ha decidido cerrar la paritaria. Esto lleva a nivel nacional a la desigualdad entre los salarios de todas las provincias", destacó la secretaria adjunta de Agmer. Acotó que participarán del Congreso en el marco de Ctera, el jueves: "Estaremos viendo un conflicto también nacional".En tanto, dijo que han pedido simulaciones, para que los compañeros las puedan analizar en cada una de las escuelas"., expresó: "La propuesta de este martes se mejoró respecto a la que fue rechazada de plano en la última reunión. La vamos a estar evaluando el viernes, igualmente quedamos en seguir negociando. Esa fue la palabra del ministro Ballay. Les hemos hecho una contrapropuesta de adelantar el 5 % a abril. Esto es que sea 10 % en marzo y 5 % en abril. De esta manera sería una propuesta más contundente para ser llevada a la asamblea. Eso quedó en estudio. Igualmente no se cerró la negociación".Bessel ratificó que esperan que "la propuesta sea mejorada" ya que "hay un 14, 7 % del año pasado que quedó pendiente en relación a salario- inflación y nuestra intención es recuperarlo".También dijo que buscan que "haya un cronograma de discusión a través del ejercicio 2019, que nos permita, en este caso al sector docente que representamos, no perder con la inflación, teniendo en cuenta que en enero y febrero hay estamos casi arriba del 7 %"., manifestó a: "Es una propuesta que mejora. Trae cinco puntos más para cobrar con el mes de marzo. Deja para cobrar en junio (con el pago de mayo), el 5 %. La propuesta mejora respecto de la anterior, pero el porcentaje se fija en un 15 %".En el mismo sentido destacó: "Vemos con mucha preocupación los índices inflacionarios, en enero, febrero y lo que va a ocurrir en el mes de marzo. Han anunciado subas en tarifas. Creemos en este contexto que va a ser muy complejo que el gobierno provincial pueda equiparar lo que va ocurriendo con la inflación y teniendo en sus manos, lo que quedó pendiente del año pasado"., expresó: "Es una propuesta superadora de la anterior, con un 10 % para los haberes de marzo. Queda un 5 % para mayo, que se pagaría en junio. Desde UDA le solicitamos al ministro que adelante ese 5 %, para que le interese más al docente. Recordemos que hay un 14, 7 % de inflación que se adeuda de 2018".Este lunes, el gremio realizó reunión del Consejo Directivo nacional. "Pedimos cláusula gatillo que no podemos conseguir. Eso nos dará la tranquilidad de que a medida de la inflación va subiendo también los salarios", manifestó.La reunión con los representes de Agmer, AMET, Sadop y UDA estuvo presidida por el ministro de Economía, Hugo Ballay, y la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Landó. Participaron además vocales y funcionarios del Consejo General de Educación (CGE).