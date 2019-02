El Gobierno concretó una nueva propuesta salarial a gremios docentes: El detalle

Política Gremios docentes definirán postura sobre el nuevo ofrecimiento del Gobierno

Un nuevo encuentro entre el gobierno de la provincia y los representantes de los sindicatos docentes se llevó a cabo este martes en el Salón de los Gobernadores, de Casa de Gobierno. "El diálogo, para dar buenos frutos, tiene que hacerse sobre la base de la responsabilidad", sostuvo el ministro de Economía, Hugo Ballay, y reiteró "la importancia de que los chicos estén en las aulas".El Ministro de Economía, Hugo Ballay, dialogó con Elonce TV tras la reunión con los gremios docentes y explicó que "prácticamente, el único tema que quedaba pendiente por abordar, era el salarial, porque incluso, hubo reconocimiento de los gremios del avance que hubo en otros planteos", señaló el funcionario provincial.Se ratifica el compromiso de actualizar el salario, nuevamente conocida la inflación de mayo."Modificamos la propuesta anterior y el 5 por ciento que se había propuesto para percibir en el mes de abril, se juntó con el 5 % del mes de marzo, por lo cual,y agregó que "la posibilidad de renegociación a partir del mes de mayo está siempre abierta", señaló.El ministro consideró que "en el ámbito abierto o en el paritario, vamos a seguir discutiendo, luego que los gremios, determinen la respuesta a lo planteado por el gobierno en la reunión de este martes", afirmó el funcionario y agregó que ", y recién el viernes, la mayoría de los gremios van a tomar posición sobre la oferta que hicimos hoy (por este martes), remarcó el ministro BallayLa reunión con los representes de Agmer, AMET, Sadop y UDA estuvo presidida por el ministro de Economía, Hugo Ballay, y la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Landó. Participaron además vocales y funcionarios del Consejo General de Educación (CGE)."La inestabilidad del contexto nacional, la caída de la actividad económica y productiva que vive el país impacta negativamente en las cuentas públicas. Por eso tenemos que ser doblemente cautelosos en los compromisos que asumimos con todos los sectores, y en especial con los trabajadores de la administración pública. No podemos dar aumentos que después no lleguemos a afrontar. Los problemas serían aún mayores y los que más sufrirían serían los mismos trabajadores", explicó Ballay.El ministro resaltó que "cada punto de salario que aumentamos implica una inversión de 50 millones de pesos" y que "en total, esta propuesta representa un incremento de más de 350 millones de pesos de inversión en educación que hace la provincia con recursos propios". A lo que se suma, valoró el ministro, "la decisión de reabrir las negociaciones una vez que conozcamos la inflación de mayo. Esto es muy importante".En esa línea, Ballay recordó que "desde siempre el objetivo del gobernador Gustavo Bordet fue defender el salario de los trabajadores públicos entrerrianos" y reiteró que "hacemos el máximo esfuerzo posible siempre en un marco de diálogo y respeto. Por eso le transmitimos a los representantes de los gremios la necesidad de que podamos continuar este diálogo con los chicos en las aulas".Por su parte, la titular del CGE, Marta Landó, recordó que "este diálogo no se produce en el vacío sino que se apoya en el trabajo serio y responsable que venimos haciendo con los representantes gremiales docentes en las distintas comisiones como infraestructura, titularización de cargos, etcétera"."Venimos de concretar la titularización de los cargos de 1.000 docentes, lo que se inscribe en uno de los objetivos centrales que tenemos que es profundizar la profesionalización docente porque esa es la columna vertebral de una educación pública y de calidad", remarcó.En ese sentido, Landó resaltó también "la importante participación de docentes de toda la provincia en las jornadas regionales de educación" y enmarcó su desarrollo en "el profundo diálogo y compromiso con la escuela pública que tenemos quienes nos toca ocupar roles de responsabilidad hoy en la provincia, tanto en el gobierno como en los sindicatos. Por eso creemos tan importante continuar dialogando sobre la cuestión salarial con los chicos en las aulas".