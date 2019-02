Orquestas infantiles: Nación recortó fondos y provincia se hará cargo del aporte

Paraná Orquesta Sinfónica Cunumí ya no brindará conciertos

La Nación decidió reducir sensiblemente una partida socioeducativa de la que depende el funcionamiento de las orquestas infantiles y juveniles. Será la provincia la que se haga cargo del aporte necesario para darle continuidad a este programa que asegura la contención de cientos de niños que sin el respaldo del Estado no podrían acceder a aprender música.Autoridades de la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia se reunieron con un grupo de padres y madres de estudiantes de la orquesta infantil y juvenil Cunumí, que funciona desde hace siete años en el predio Escuela Hogar Eva Perón.La funcionaria provincial manifestó que "ningún niño o niña se quedará sin orquesta o sin instrumentos, esa es nuestra principal preocupación. Como cada año, los instrumentos que utilizan los niños y niñas son auditados, ya que forman parte del patrimonio del Estado provincial. Por ese motivo se solicita la devolución de los mismos, se constata su existencia y se evalúa el estado en que se encuentran para saber si es necesario repararlos o renovarlos. Luego se devuelven a las sedes donde funcionan las orquestas".De esta forma, el gobierno de la provincia se prepara para gestionar y asumir la contratación de un número importante de docentes que otrora pertenecían al ámbito de la Nación, lo que da una idea del esfuerzo y el compromiso de la gestión para mantener en pie y plenamente funcionando el programa que integra a cientos de gurises entrerrianos. La idea es dar mayor integración al programa, a su vez que optimizar recursos en beneficio de una mayor formación y solidez de los espacios de participación.También se encontraba presente el equipo de la Coordinación de Coros, bandas y orquestas infantiles y juveniles dependiente de la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos, encabezada por Jaquelin Moreno, el director de Gestión Cultural, Germán Gómez, y el director de Formación y Diversidad Cultural, Federico Prieto.Se explicó además que en 2019 habrá una serie de reestructuraciones y fortalecimientos para el trabajo de difusión y enseñanza de la música que lleva adelante el programa. En primer lugar y como aporte pedagógico fundamental, se fusionarán los géneros y estilos tanto para la enseñanza como para el repertorio, de modo de no dividir a priori el campo de la música popular del de la académica. Para ello, las orquestas tendrán en sus formaciones, instrumentos característicos de la orquesta sinfónica pero también del ámbito de las músicas populares del norte argentino, latinoamericano, litoraleño o de contextos urbanos.También se organizarán ensambles de especialidades de instrumento que permitan abordajes de otros repertorios y búsquedas. Será el caso de las flautas, las cuerdas y la percusión, que demandan generalmente mayor cantidad de aspirantes para la ejecución y que las orquestas tienen dificultades para absorber en su totalidad. En estos espacios, los ejecutantes podrán tener protagonismo central en la práctica de los instrumentos elegidos para su estudio.Por otra parte, las sedes barriales donde funcionan las orquestas del programa, serán el semillero indispensable para generar instrumentistas preparados sólidamente no sólo en el manejo del instrumento, sino formados en el campo de lenguaje musical, la percepción natural y del oído musical, además de los contenidos académicos. Así, los docentes coordinarán en conjunto las posibilidades de abordaje de temáticas, dificultades y procesos pedagógicos acordes a las necesidades de los grupos.Estas orquestas iniciales se ensamblarán con la avanzada (las que ya integran instrumentistas preparados en estos años), en la medida en que adquieran los conocimientos para las dinámicas de trabajo de la orquesta general. Cabe destacar entonces que los espacios de participación barrial para el ingreso a estas orquestas, se mantendrá intacto, tal cual se viene realizando desde que se inició el Programa.Para que los estudiantes músicos que integran las orquestas puedan capacitarse y pasar al ámbito académico con fluidez, se han dado avances significativos en lo institucional y se firmaron convenios con la Escuela de Música dependiente de UADER, los que tendrán continuidad este año. Eso posibilitará el tránsito hacia el ámbito universitario de chicos que muchas veces no tienen oportunidades reales de insertarse socialmente en espacios educativos formales.En esta instancia de preparación, el equipo técnico se encuentra abocado a la gestión de los espacios de clases y ensayos, tanto en la ciudad capital de Paraná como para las entidades que nuclean el trabajo de coros y orquestas en Concordia, San José y Concepción del Uruguay.En otro orden, durante el año, tanto docentes como alumnos, tendrán instancias de capacitación en distintos campos. Se prevé la visita de una violinista alemana residente en Rosario, cuya experiencia docente en las orquestas es de las más interesantes conocidas dentro del ámbito de los Programas. También y en el contexto de la instrumentación y los arreglos, se contará con cursos de un docente santafesino abocado a la tarea de orquestar los ensambles preparatorios de la Escuela Provincial de Música 9901, conocida en la vecina ciudad de Santa Fe por ser semillero de jóvenes músicos ejecutantes de todos los instrumentos de las sinfónicas.Será de suma importancia la vinculación con carreras de la UADER para la realización de producciones con cruces de lenguajes: Artes Escénicas, Artes Visuales, Danza, para los que se pretende la presentación de proyectos con cruces de lenguajes y la elaboración de un cronograma probable de audiciones con artistas invitados.